Хоккеисты России разгромили Канаду. Капитан соперника потерял голову

Россия давно так громко не обыгрывала Канаду на молодежном первенстве. Сам результат матча стал определенной сенсацией.
После окончания игры в честь победителей прозвучал гимн. Но во время исполнения гимна России капитан канадской сборной Барретт Хэйтон не стал снимать шлем. Это не только хамский поступок, но и нарушением регламента. В ответ наши хоккеисты отказались пожать канадцу руку после игры.
Команду тренера Валерия Брагина причисляют к числу главных претендентов на «золото». Однако в первом мачте группового этапа наши хоккеисты уступили сборной Чехии — 3:4.
29 декабря российские хоккеисты встретятся с еще одной сильной командой — сборной США,