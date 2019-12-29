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Спорт

Хоккеисты России разгромили Канаду. Капитан соперника потерял голову

В матче молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит сейчас в Чехии, на групповом этапе сборная России учинила головомойку канадцам — 6:0. Матч запомнился также тем, что капитан «кленовых листьев» после матча во время исполнения гимна в честь победителя «забыл» снять шлем.

Хоккей.
Хоккей.
vk.com/fhr

Россия давно так громко не обыгрывала Канаду на молодежном первенстве. Сам результат матча стал определенной сенсацией.

После окончания игры в честь победителей прозвучал гимн. Но во время исполнения гимна России капитан канадской сборной Барретт Хэйтон не стал снимать шлем. Это не только хамский поступок, но и нарушением регламента. В ответ наши хоккеисты отказались пожать канадцу руку после игры.

Команду тренера Валерия Брагина причисляют к числу главных претендентов на «золото». Однако в первом мачте группового этапа наши хоккеисты уступили сборной Чехии — 3:4.

29 декабря российские хоккеисты встретятся с еще одной сильной командой — сборной США,

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