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Спорт

Хоккейный клуб «Сибирь» задолжал бюджету 595 млн рублей

Контрольно-счетная палата Новосибирской области выяснила, что ХК «Сибирь» незаконно получил из бюджета региона 595 млн рублей субсидий, пишет РБК.

Хоккей.
Хоккей.
архив RUSSIA UNITES

В ведомстве говорят, что ХК «Сибирь» не имел право на субсидию в 2016 и 2017 годах, потому что у него на тот момент были задолженности по платежам в бюджет. Этот факт по действовавшим нормам запрещал получение клубом средств из бюджета.

В министерстве спорта Новосибирской области после обнаружения нарушения сообщили, что финансовая помощь клубу была предоставлена в силу сложившихся на тот момент обстоятельств: необходимо было выдавать зарплату хоккеистам, тренерскому штабу и работникам.

Также нужно было покрывать административно-хозяйственные расходы, связанные с участием команды в чемпионате. В противном случае ХК «Сибирь» был бы исключен из числа участников.

Минспорт направил клубу уведомление о возврате полной суммы в областной бюджет. Министр физкультуры и спорта области Сергей Ахапов говорит, что разом у клуба деньги никто забирать не станет. Сейчас согласовывается график возврата.

По данным Контрольно-счетной палаты, за допущенное нарушение руководителю Минспорта был вынесен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщили в Минспорте, объем субсидий, предоставленных министерством клубу, в 2018 году составил 300 млн руб. В этом году планируется предоставить «Сибири» субсидию в таком же объеме.

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