Хоккейный тренер и доверие игроков

В течение сезона на тренера возлагается множество обязанностей и проблем. Преподавание и развитие навыков, внедрение систем тренировок и другие технические аспекты игры. Тренер обязан гарантировать, что тренировки технически проходят правильно и будут осуществляться непрерывно в течение сезона. Тренер постоянно сталкивается с необходимостью индивидуального подхода к каждому игроку, улучшения его качеств и получения максимального результата от возможностей каждого отдельного игрока и команды в целом. Другими словами, это сложный процесс, включающий в себя знания, профессиональное чутье, умение найти подход к людям. Тренер обязан не только следить за новостями хоккея , но и создавать командный дух и атмосферу, позволяющую команде взбодриться и выступать на максимальной мощи.

Построение и поощрение уверенности каждого игрока

Нехватка уверенности — серьезная проблема для команды. Каждый игрок должен хорошо себя чувствовать и думать о том, какой вклад он может внести в победу. При этом понимать, что ошибки тоже являются неотъемлемой частью обучения. Сложнее создать эту атмосферу, в которой хоккеисты смогут поверить в себя, поддержать конкуренцию, дисциплину, почувствовать командный дух каждый раз, выходя на лед. Это трудная задача, и ее обязан решить каждый тренер. Но, найдя правильный подход, команда уже не сможет потерять эту положительную динамику развития.

Для тренера важно учитывать индивидуальность каждого игрока. Он должен знать, что радует и расстраивает каждого из команды. И понять это можно только с помощью общения. Все люди разные. Некоторые легче воспринимают критику, другим сложно избавиться от неуверенности в себе. И все имеют различную мотивацию. Кому-то достаточно быть на подхвате, а некоторые стремятся постоянно расти и совершенствоваться.

Особенности и уровень мастерства каждого хоккеиста

Тренер должен их учитывать, чтобы дать возможность реализовать себя и при этом максимально помочь команде. В противном случае игрок будет лишен возможности развить уверенность в себе и узнать, на что он способен. Важно дать каждому шанс сделать все возможное, но при этом помнить, что командная игра важнее личных приоритетов.

Задача тренера удостовериться, что все понимают свою роль и важность для команды. Конечно же, у лучших игроков высокий уровень уверенности в себе, они не нуждаются в похвале. Однако будут и такие люди, к которым нужно найти подход и войти в доверие, чтобы правильно оценить их потенциал. Причем процесс развития доверия должен быть постоянным и непрерывным. Даже в сложных ситуациях тренер должен напоминать о первостепенных целях и о том, что ошибки — это тоже процесс обучения и совершенствования процесса игры.

Если тренер хорошо узнает все психологические особенности каждого игрока, он сможет создать сильную уверенную в себе команду, стремящуюся к победе.