И пот, и кровь: как в Барнауле прошел «зубодробительный» чемпионат Сибири по MMA

Участники соревнований — бойцы старше 18 лет из десяти субъектов РФ и ближайшего зарубежья. Бои прошли при рекордном количестве зрителей.
Лучший результат показали спортсмены из Омской области, занявшие первое место в общекомандном зачете.
На соревнованиях присутствовал почетный гость — российский боец MMA, бронзовый призер гран-при Pride Fighting Championships Сергей Харитонов. Он известен своими победами над Фабрицио Вердумом, Андреем Орловским и Педро Ризой. «Когда человек с детства умеет бороться и бить — это классно. Бойцов сильных много, все проходит на уровне», — отметил Харитонов.
Харитонов поддержал спортсменов перед началом соревнований: «Сегодня кто-то победит, кто-то проиграет. Сохраняйте бойцовский дух! Только вперед!».
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, присутствовавший на соревнованиях, отметил, что такое количество зрителей видит в первый раз. «Я думаю, что благодаря совместным усилиям нам удастся регулярно проводить подобные мероприятия. Считаю, что спортивный праздник получился», — подчеркнул он.
Одним из самых зрелищных боев вечера, по мнению зрителей, стал поединок с участием тренера барнаульского клуба смешанных единоборств «Один на один» Сарвара Хамидова.
По окончании турнира состоялись бои профессиональных спортсменов. В главном поединке вечера чемпион мира по панкратиону Шараф Давлатмуродов победил техническим нокаутом бразильца Амилкара Алвеса.
На счету Шарафа 15 побед над соперниками из США, Бразилии, Казахстана, Литвы, Австралии и России.