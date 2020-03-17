И пот, и кровь: как в Барнауле прошел «зубодробительный» чемпионат Сибири по MMA

В субботу, 14 марта, в барнаульском СК «Победа» состоялся финал чемпионата Сибири по смешанным боевым единоборствам. В отборочном туре соревнований приняли участие более 200 бойцов MMA. О том, как это было — в нашем фоторепортаже.

Участники соревнований — бойцы старше 18 лет из десяти субъектов РФ и ближайшего зарубежья. Бои прошли при рекордном количестве зрителей.

Лучший результат показали спортсмены из Омской области, занявшие первое место в общекомандном зачете.

На соревнованиях присутствовал почетный гость — российский боец MMA, бронзовый призер гран-при Pride Fighting Championships Сергей Харитонов. Он известен своими победами над Фабрицио Вердумом, Андреем Орловским и Педро Ризой. «Когда человек с детства умеет бороться и бить — это классно. Бойцов сильных много, все проходит на уровне», — отметил Харитонов.

Чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Анна Зайкова. Чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Анна Зайкова. Чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Анна Зайкова. Чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Анна Зайкова. Чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Анна Зайкова. Чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Анна Зайкова.

Харитонов поддержал спортсменов перед началом соревнований: «Сегодня кто-то победит, кто-то проиграет. Сохраняйте бойцовский дух! Только вперед!».

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, присутствовавший на соревнованиях, отметил, что такое количество зрителей видит в первый раз. «Я думаю, что благодаря совместным усилиям нам удастся регулярно проводить подобные мероприятия. Считаю, что спортивный праздник получился», — подчеркнул он.

Чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Анна Зайкова. Чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Анна Зайкова. Чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Анна Зайкова.

Одним из самых зрелищных боев вечера, по мнению зрителей, стал поединок с участием тренера барнаульского клуба смешанных единоборств «Один на один» Сарвара Хамидова.



По окончании турнира состоялись бои профессиональных спортсменов. В главном поединке вечера чемпион мира по панкратиону Шараф Давлатмуродов победил техническим нокаутом бразильца Амилкара Алвеса.

Чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Анна Зайкова. Чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Анна Зайкова. Чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Анна Зайкова. Чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Анна Зайкова. Чемпионат по смешанным боевым единоборствам. Анна Зайкова.

На счету Шарафа 15 побед над соперниками из США, Бразилии, Казахстана, Литвы, Австралии и России.