Играющий за московский «Спартак» барнаулец Соболев сдал главного футболиста-обжору

Барнаульский футболист, выступающий ныне за московский клуб «Спартак», Александр Соболев неожиданно разоткровенничался о своих коллегах по команде.

По его словам, больше всех в команде ест капитан и защитник красно-белых — Георгий Джикия.

«Прям барана может съесть. Если придет в „Макдоналдс“ и будет очень голоден, думаю, штучек пять-шесть „Биг Тейсти“ закинет, потом три „Биг Мака“ и что-нибудь еще вдогоночку», — цитирует слова форварда Газета.ru.

Напомним, о подписании контракта Соболева со «Спартаком» стало известно в начале мая. И тут же молодой барнаульский футболист подвергся критике. В частности, бывший полузащитник красно-белых Андрей Тихонов намекнул, что миллионную зарплату Соболев еще не заслужил.

«Мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали звезду для «Спартака», — написал Тихонов, сопроводив сообщение смеющимися до слез смайлами.

Ранее появилась информация, что «Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контракт с годовой зарплатой 1,2 млн евро (96 млн рублей).