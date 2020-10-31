Игры, правила, закалка: 10 необычных фактов о гимнастике

31 октября отмечается Всероссийский день гимнастики. Она бывает несколько видов — спортивная, художественная, эстетическая, ритмическая, пальчиковая, лечебная, производственная, дыхательная. А также к ней относят и акробатику. Altapress.ru подготовил 10 необычных фактов о гимнастике.

Голый перевод

Термин происходит от греческих слов и означает по одной версии — «упражняться», по второй — «голый».

Зарождение гимнастики

Гимнастика возникла в древней Греции, во времена античных олимпиад. Стоит отметить, что помимо комплекса базовых упражнений, она включала в себя плавание, бег, бокс, борьбу и даже верховую езду.

Гимнастика и Олимпийские Игры

Мужская гимнастика была включена в состав Олимпийских Игр в 1896 году. Женщины-гимнастки впервые появились на Олимпиаде в 1920-е годы.

Соревнования по спортивной гимнастике на призы Сергея Хорохордина Анна Зайкова , «Алтапресс»

Самый старейший

Гимнастика известна как один из самых старейших видов физических упражнений. Некоторые ранние примеры гимнастики можно найти даже на древнеегипетских артефактах.

Легенда спортивной гимнастики

Легендой спортивной гимнастики стала Ольга Корбут. В честь ее имени даже назван один из элементов — «сальто Корбут», так как Ольга стала первой в истории гимнасткой, сумевшей его исполнить. Кстати, из-за высокого риска получить травму, этот трюк спортивный комитет запретил.

Спорт , гимнастика. Юрий Сушков

Правила

Особая роль в гимнастике отведена разминке. Если спортсмен перед соревнованиями ее пропускает, то судьи снимают с него или всей команды очки. Кроме того, тренеру нельзя разговаривать со своим воспитанником во время его выступления, а за одежду неустановленного образца спортсмена и вовсе могут снять с соревнований.

Закалка характера

Гимнастика обеспечивает эмоциональную устойчивость, делает ребенка дисциплинированным, целеустремленным.

Диеты

Для поддержания хорошей физической формы гимнастки, особенно склонные к полноте, вынуждены урезать ежедневно потребляемые калории. Диеты очень распространены среди тех, кто готовится к очередным соревнованиям или же набрал лишние килограммы за время каникул.

Соревнования по спортивной гимнастике на призы Сергея Хорохордина Анна Зайкова , «Алтапресс»

Книга рекордов Гиннеса

Имя Алины Кабаевой внесено в книгу рекордов Гиннеса, так как в 15 лет девушка стала абсолютной чемпионкой среди взрослого состава спортсменов.

Приметы гимнастов

У каждого гимнаста существуют особенные приметы перед соревнованиями. Например, удачу обязательно приносит выбранный цвет купальник, выход на ковер с определенной ноги и даже резинка для волос.

У каждого спортсмена также есть свой талисман, который ни в коем случае нельзя передавать в чужие руки.