Инвестируй в здоровье: «Мария-Ра» и «Фишер» начали продажи уникальных лыж

Торговая сеть «Мария-Ра» и мировой лидер по производству спортивного инвентаря компания «Фишер» (FISCHER) представили на сибирском рынке уникальную продукцию — комплекты самых современных детских и подростковых лыж под брендом «Мария-Ра».

Реализация этого проекта стала возможной благодаря успешному сотрудничеству «Мария-Ра» и ее руководителя Александра Ракшина с австрийской компанией «Фишер», которая занимается производством беговых и горных лыж с 1925 года.

В Алтайском крае и других регионах Сибири уже начались продажи комплектов подростковых и детских беговых лыж, а также лыжных ботинок под брендом «Мария-Ра».

Детские лыжи «Мария-Ра» стали лидером продаж сезона. Они отличаются ярким цветом, легкостью, удобством в пользовании и тем, что их не надо смазывать. А ботинки даже в самый сильный мороз согреют вашего ребенка. Также в ассортименте представлены детские брюки, куртки и шапочки для лыжных прогулок.

Подростковые лыжи под маркой «Мария-Ра» обладают самым качественным тефлоновым покрытием скользящей поверхности. Мазь будет держаться на них практически весь день. Эти лыжи обладают современным удобным креплением, они легкие и быстроскользящие.

Лыжи «Мария-Ра» и «ФИШЕР» вы уже сегодня можете приобрести в магазинах торговой сети «Мария-Ра». Список адресов смотрите на сайте компании.

Но их можно не только купить, но и выиграть!

«Мария-Ра» запустила акцию «Выиграй 1000 комплектов детских лыж. Инвестируй в здоровье своего ребенка». Для участия в акции нужно совершить покупку в магазине «Мария-Ра» на сумму от 300 рублей, зарегистрировать промо-код с чека на сайте компании maria-ra.ru или отправив SMS на номер 8−933−932−8339. После этого вы становитесь участником акции, итоги которой будут объявлены 22 февраля 2019 года!