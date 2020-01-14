Иркутские футболисты от безысходности пошли в грузчики и таксисты

Футболисты иркутского «Зенита» вынуждены подрабатывать грузчиками и таксистами, поскольку уже полгода не получают зарплату, сообщают « Вести Иркутск ».

Спортсмены не получают зарплату с июля 2019 года. Также им не выплатили премию за третье место в зоне «Восток» в 2018 году, рассказал капитан команды Илья Кунгуров.

Как отметил главный тренер клуба Олег Яковлев, в прошлом году также ждали полгода до зарплаты, которую получили в июле.

«В этом году мы набрали очень большое количество местных ребят, которые с профессиональным футболом раньше вообще не сталкивались. Ребята выполняли свое дело и ни одной зарплаты еще не получили, вот это, конечно, печально», — рассказал Яковлев.

Сейчас футболисты вынуждены подрабатывать, чтобы прокормить свои семьи. До погашения долга команда прекратила тренировки.

«Команда решила, что пока не будем тренироваться вообще, потому что финансовая составляющая сейчас главная. Нам нужно кормить семьи, кормить детей. И поэтому решено так, что тренироваться не будем, пока нам не выплатят», — заявил Кунгуров.

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Отмечается, что с 2016 года клуб финансирует спонсор, который заявляет, что полностью перечислял деньги по смете, подготовленной руководством клуба.

Между тем, как сообщил генеральный директор клуба Сергей Говорухин, спонсор не переводит деньги в полном объеме. Чтобы закрыть долг, необходимо 8 млн рублей.

Министр спорта региона Илья Резник предполагает, что долги могли образоваться из-за того, что расходы превысили смету. По его словам, с 2020 года в финансировании клуба примет участие Иркутская область. Пока же в вопросе разбирается прокуратура.