Грандиозный 50-километровый лыжный марафон Черемное — Барнаул провела 15 марта уже в пятый раз компания «Мария-Ра». Спортивный праздник собрал 1500 человек и вызвал настоящий ажиотаж среди любителей зимней езды. В забеге приняли участие 1476 человек, из них 1434 финишировали!

Всего в марафоне зарегистрировалось рекордное количество участников — около 1700. Однако не все решились на прохождение дистанции 15 марта. Кто-то решил, что не готов к марафону, а кто-то испугался ненастной погоды: день выдался ветреным, но уже по-весеннему теплым.

Отметим, что лыжные марафоны «Мария-Ра» уже стали традиционными. На трассу съезжаются лыжники не только с Алтая, а со всей Сибири! Безусловно, больше всего участников — из Барнаула.

Из других населенных пунктов Алтая зарегистрировалось 208 человек. 82 участника приехали из Новосибирской области, 22 — из Томской. 74 человека приехали из Кузбасса, в том числе и серебряный призер Олимпийских игр и двукратный серебряный призер чемпионата мира 2019 года Александр Бессмертных.

Как и обещал, Александр Бессмертных подарил первому финишировавшему свои лыжи! Счастливчиком оказался семнадцатилетний Роман Дергунов. Он прошел 50 км трассы всего за 2 часа 44 минуты.

Наравне со всеми участниками дистанцию прошла и Людмила Колобанова, почетный гость марафона, знаменитая на весь мир спортсменка из Реутова, которую пригласил основатель компании «Мария-Ра» Александр Ракшин. В свои 76 лет она прошла 189 летних марафонов и 223 лыжных марафонов Ворлдлоппет, соревновалась в 16 странах на 4 континентах — всех, кроме Антарктиды и Южной Америки! Людмила Колобанова — единственная женщина в мире, завоевавшая титул 12-кратного мастера по сверхдлинным дистанциям.

Пятый лыжный марафон Мария-Ра. Дмитрий Лямзин

Перед стартом марафона Александр Ракшин он заявил о дополнительном розыгрыше пяти суперпризов для первых 200 финишировавших лыжников. Главным стала путевка на 100-километровый лыжный поход по живописному Горному Алтаю через Каракольские озера.

Пятерку победителей выбирали с помощью лототрона. Имена победителей по очереди вытягивали приглашенные гости марафона вместе с Александром Федоровичем. Победителями стали:

Алексей Сорочин , 40 лет , начальник отдела продаж;

40 лет начальник отдела продаж; Роман Чернусь , 34 года , доцент АГАУ;

34 года доцент АГАУ; Дмитрий Воронов , 36 лет , электрик;

36 лет электрик; Алексей Летуновский , 32 года , сотрудник пожарной охраны;

32 года сотрудник пожарной охраны; Сергей Гейжан , 44 года , председатель контрольно-счетной палаты г. Белокурихи.

Пятый лыжный марафон Мария-Ра. Дмитрий Лямзин

Как прошел грандиозный спортивный праздник — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.