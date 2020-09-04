Испытай свои силы в айкидо-центре «Сингитай»

Айкидо — это одно из самых эффективных современных боевых искусств. Человек, владеющий айкидо, возвращает нападающему энергию его атаки таким образом, что он больше не сможет нападать, хотя остается жив и здоров.
В айкидо не нужно быть жестоким, чтобы защитить себя, здесь нет необходимости превышать необходимые пределы самообороны.
Именно поэтому айкидо максимально подходит для тех, кто любит познавать мир, работать, учиться, общаться с друзьями. «Мы устаем на тренировках — но после тренировок проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться в жизни, почему-то быстрее находят правильное решение» — так говорят те, кто занимается этим боевым искусством. И это тоже одно из удивительных свойств айкидо. Человек идет к цели не круша и ломая все на своем пути, а сохраняя отношения и возможность сотрудничества и в зале, и в жизни.
Попробовать найти себя в айкидо, испытать свои силы вам помогут бесплатные тренировки, которые специалисты Алтайского айкидо-центра «Сингитай» проводят для детей, молодежи и взрослых. На таких тренировках вы сможете решить, готовы ли пройти от первых шагов до самых высот мастерства, или захотите выбрать для себя оздоровительную программу занятий.
Учителя организации — японские и европейские мастера. Технический руководитель — Александр Петров, 5 дан.
- Барнаул: ул. А. Петрова, 227-а; ул. Шукшина, 29; пр. Ленина, 147; ул. Сухэ-Батора, 3-а.
- Новоалтайск: ул. Парковая, 2.
Телефон: 8−913−217−8565.
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