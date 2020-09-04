Испытай свои силы в айкидо-центре «Сингитай»

Центр боевого искусства айкидо уже на протяжении 20 лет успешно развивается в Алтайском крае. Сейчас в нем осуществляется новый набор детей и взрослых для обучения. Каждому предстоит пройти свой путь, чтобы стать настоящим мастером.

Айкидо — это одно из самых эффективных современных боевых искусств. Человек, владеющий айкидо, возвращает нападающему энергию его атаки таким образом, что он больше не сможет нападать, хотя остается жив и здоров.

В айкидо не нужно быть жестоким, чтобы защитить себя, здесь нет необходимости превышать необходимые пределы самообороны.

Именно поэтому айкидо максимально подходит для тех, кто любит познавать мир, работать, учиться, общаться с друзьями. «Мы устаем на тренировках — но после тренировок проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться в жизни, почему-то быстрее находят правильное решение» — так говорят те, кто занимается этим боевым искусством. И это тоже одно из удивительных свойств айкидо. Человек идет к цели не круша и ломая все на своем пути, а сохраняя отношения и возможность сотрудничества и в зале, и в жизни.

Каждому предстоит пройти свой путь , чтобы стать настоящим мастером. Алтайский айкидо-центр «Сингитай».

Попробовать найти себя в айкидо, испытать свои силы вам помогут бесплатные тренировки, которые специалисты Алтайского айкидо-центра «Сингитай» проводят для детей, молодежи и взрослых. На таких тренировках вы сможете решить, готовы ли пройти от первых шагов до самых высот мастерства, или захотите выбрать для себя оздоровительную программу занятий.

Учителя организации — японские и европейские мастера. Технический руководитель — Александр Петров, 5 дан.