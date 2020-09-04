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Испытай свои силы в айкидо-центре «Сингитай»

Центр боевого искусства айкидо уже на протяжении 20 лет успешно развивается в Алтайском крае. Сейчас в нем осуществляется новый набор детей и взрослых для обучения. Каждому предстоит пройти свой путь, чтобы стать настоящим мастером.

Каждому предстоит пройти свой путь, чтобы стать настоящим мастером.
Каждому предстоит пройти свой путь, чтобы стать настоящим мастером.
Алтайский айкидо-центр «Сингитай».

Айкидо — это одно из самых эффективных современных боевых искусств. Человек, владеющий айкидо, возвращает нападающему энергию его атаки таким образом, что он больше не сможет нападать, хотя остается жив и здоров.

В айкидо не нужно быть жестоким, чтобы защитить себя, здесь нет необходимости превышать необходимые пределы самообороны.

Именно поэтому айкидо максимально подходит для тех, кто любит познавать мир, работать, учиться, общаться с друзьями. «Мы устаем на тренировках — но после тренировок проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться в жизни, почему-то быстрее находят правильное решение» — так говорят те, кто занимается этим боевым искусством. И это тоже одно из удивительных свойств айкидо. Человек идет к цели не круша и ломая все на своем пути, а сохраняя отношения и возможность сотрудничества и в зале, и в жизни.

Каждому предстоит пройти свой путь, чтобы стать настоящим мастером.
Каждому предстоит пройти свой путь, чтобы стать настоящим мастером.
Алтайский айкидо-центр «Сингитай».

Попробовать найти себя в айкидо, испытать свои силы вам помогут бесплатные тренировки, которые специалисты Алтайского айкидо-центра «Сингитай» проводят для детей, молодежи и взрослых. На таких тренировках вы сможете решить, готовы ли пройти от первых шагов до самых высот мастерства, или захотите выбрать для себя оздоровительную программу занятий.

Учителя организации — японские и европейские мастера. Технический руководитель — Александр Петров, 5 дан.

Где нас найти:
  • Барнаул: ул. А. Петрова, 227-а; ул. Шукшина, 29; пр. Ленина, 147; ул. Сухэ-Батора, 3-а.
  • Новоалтайск: ул. Парковая, 2.

Телефон: 8−913−217−8565.

Сайт: www.singitai.ru

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