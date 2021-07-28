Историческую победу добыли российские гимнастки на Олимпиаде в Токио

Российские гимнастки Владислава Уразова, Виктория Листунова, Лилия Ахаимова и Ангелина Мельникова на Олимпиаде в Токио впервые в современной российской истории завоевали золотые медали в командном многоборье.

Невероятного успеха россиянки достигли, обойдя сборную США, которая является победителями последних двух Олимпиад в этом виде.

Отметим, что американки после первого номера лишились своего лидера в лице Симоны Байлз. Четырехкратная чемпионка Олимпиады-2016 неудачно приземлилась после выполнения опорного прыжка и в итоге была заменена.

Во многом это и определило исход соревнования.

«Уровень оставшихся состязаться американок был таков, что российские спортсменки, которые ни с одним из снарядов не справились безупречным образом, все равно опередили соперниц аж на 3,5 балла», — пишет «Коммерсант».

Для России эта победа стала настоящим триумфом, ведь последняя победа отечественных спортсменок в этой дисциплине была добыта на Играх-1992 в Барселоне, где чемпионками стали представительницы Объединенной команды.