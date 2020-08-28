«Динамо-Алтай» последним из профессиональных клубов региона определился с очертаниями нового сезона. К вечеру 27 августа руководство Высшей хоккейной лиги обещает презентовать календарь регулярных матчей, который пока остается загадкой. Но и без него многое известно. Как будут играть команды, кто главные претенденты на победу и, главное, пустят ли на хоккей зрителей, читайте в разборе altapress.ru.

Когда начнется хоккейный сезон

Ждать возвращения «Динамо-Алтай» на лед осталось не так долго: ориентировочно 19 сентября команда проведет свой первый официальный матч нового первенства ВХЛ. Уже известно, что встреча будет на выезде.

Об этом попросило руководство нашего клуба — на домашней «Титов-Арене» полным ходом продолжается подготовка к сезону-2020/21. Пока площадка полностью не готова, для завершения работ требуется еще немного времени.

Кто станет первым визави «Динамо-Алтай», неизвестно. Руководство лиги держит календарь под строжайшим секретом.

Второй домашний матч «Динамо-Алтай» с «Чебоксарами». 19 января 2020 года Дмитрий Лямзин

Как будут играть команды

К большому сожалению, первенство Высшей хоккейной лиги с каждый годом становится все менее представительным. За пять месяцев межсезонья турнир потерял еще одну команду: из-за проблем с финансированием ХК «Оренбург» полностью прекратил свое существование. Увы.

В новом сезоне в ВХЛ-Б будет всего шесть коллективов. Помимо «Динамо-Алтай» это «Челны» (Набережные Челны), «Чебоксары», «Юниор» (Курган), «Кристалл» (Саратов) и «Красноярские рыси».

Второй домашний матч «Динамо-Алтай» с «Чебоксарами». 19 января 2020 года Дмитрий Лямзин

Была вероятность, что на смену почившему «Оренбургу» в первенство ВХЛ зайдет команда из Владимира, но уже понятно, что в нынешнем сезоне этому не бывать.

Из-за небольшого количества участников проводить матчи первенства будут по схеме «2 — 1 — 2». Это значит, что с одним соперником «Динамо-Алтай» будет играть два дня подряд. Затем сутки перерыв, и снова две игры.

Такая схема неудобна ни самим командам, ни зрителям, утверждают эксперты. Но что поделаешь, учитывая обстоятельства, иных вариантов нет.

Руслан Чайкин , директор ХК «Динамо-Алтай» пресс-служба ХКДА

Руслан Чайкин,

директор ХК «Динамо-Алтай»:

Мы уже сейчас осознаем все минусы. Во-первых, дополнительная физическая нагрузка на игроков, которая в разгар первенства и так высока. Накопившейся у них усталости будет сложно избежать. Во-вторых, снижение зрительского интереса. Очевидно, что болельщиков заинтересуют первые две игры, на оставшиеся они уже могут и не пойти. В зрелищности и привлекательности хоккея мы явно потеряем.

Надо сказать, что чемпионат ВХЛ поредел еще серьезнее, его покинули сразу семь коллективов, многие из которых по примеру «Оренбурга» растворились на спортивной карте страны.

Так, три команды из Казахстана приняли решение в России не играть. Этот сезон пропускает и коллектив «Хумо» из Узбекистана. По китайским хоккейным товарищам пока нет понимания.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Полностью закрылся клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Кто в этом сезоне фаворит

Руслан Чайкин утверждает: однозначного ответа на этот вопрос нет. Дело в том, что каждая команда ВХЛ-Б — это своеобразный кот в мешке. Чтобы экономить средства, в межсезонье почти все региональные клубы своих игроков распустили. А перед сезоном набирали состав с чистого листа.

Не пошли по этому пути только в «Динамо-Алтай», сохранив основных игроков на контрактах. Теперь реальные возможности команд можно будет оценить только на товарищеских матчах и первых официальных играх.

Второй домашний матч «Динамо-Алтай» с «Чебоксарами». 19 января 2020 года Дмитрий Лямзин

Руслан Чайкин,

директор ХК «Динамо-Алтай»:

Можно, конечно, выделить главную тройку претендентов на золото, это «Челны», «Чебоксары», «Динамо-Алтай». Но не стоит недооценивать и других соперников. Каждый из них будет бороться за победу. За примером далеко ходить не надо. Команда «Красноярские рыси» создана, по сути, заново. У них новый тренерский штаб, новый директор клуба. Обновился и состав. По двум товарищеским встречам, которые прошли в Барнауле, понятно, что легко красноярцы не сдадутся.

Что изменил коронавирус

Пресловутый санитарный регламент, который объясняет, как командам играть в период пандемии, есть и в хоккее. Как и футболисты «Динамо-Барнаул», хоккеисты обязаны каждые семь дней проходить тестирование на COVID-19. Делать это надо и перед каждым выездом.

Обязательная процедура — дело затратное и обойдется более чем в 200 тыс. рублей в месяц. Перед началом тренировок всей команде пришлось еще платно проходить углубленное медицинское обследование.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Появились у клуба и другие обязанности, например, закупить во все помещения рециркуляторы — аппараты для обработки воздуха, дезинфицирующие коврики, санитайзеры, салфетки, автоматические диспенсеры для обработки рук.

А это еще около 300 тыс. рублей дополнительных затрат, которые изначально в бюджете не закладывались.

Но и это еще не все. В ближайшее время руководству клуба предстоит решать вопрос закупки дезинфицирующих рамок, каждая из которых стоит не менее 100 тыс. рублей. Делать это будут, скорее всего, сообща с руководством «Титов-Арены».

Барнаульский Дворец спорта «Титов-Арена». Июль 2020. Анна Зайкова

Руслан Чайкин,

директор ХК «Динамо-Алтай»:

Коронавирус подкинул нам огромное количество проблем и финансового, и бюрократического характера.

Пустят ли на хоккей зрителей

Ближайшие домашние матчи «Динамо-Алтай» пройдут в Барнауле не раньше конце сентября. В клубе рассчитывают, что к этому времени эпидемиологическая ситуация в регионе позволит заполнить «Титов-Арену» хотя бы на 10%.

Этот минимальный порог уже используют клубы Континентальной хоккейной лиги, которым постепенно дают добро на игры в присутствии болельщиков.

Второй домашний матч «Динамо-Алтай» с «Чебоксарами». 19 января 2020 года Дмитрий Лямзин

В любом случае окончательное решение будут принимать региональные власти совместно со специалистами Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Из хорошего: если все наладится и на спортивные матчи начнут пускать зрителей, «Динамо-Алтай» запустит новую билетную программу. В предстоящем сезоне продавать билеты решено на конкретные сектора.

Об этом в прошлом году слезно просили сами зрители, которые часто не успевали занять самые коронные места. Теперь они смогут это сделать уже при покупке билетов.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

В этом сезоне планируется запустить в продажу и своеобразные мини-абонементы — это сразу четыре билета на один домашний тур. Стоимость такого пакета будет ниже, чем четырех билетов, купленных по отдельности.

Другие программы для зрителей в ХК «Динамо-Алтай» планируют обсудить в ближайшее время.

Что происходит с финансированием

Вопрос дальнейшего финансирования клуба в межсезонье стоял довольно остро. Пандемия могла серьезно подкосить и без того не богатый алтайский спорт. Но самого печального удалось избежать: клубы остались в строю, бюджеты им не урезали.

Хоккеисты сохранили и свой пул главных спонсоров. Сейчас у «Динамо-Алтай» их пятеро — «Бочкари», «Барнаульский пивоваренный завод», завод «АТИ», предприниматели Евгений Ракшин и Михаил Дроздов.

Вадим Смагин , гендиректор компании «Бочкари , на открытии дворца спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Не исключено, что к «великолепной пятерке» могут примкнуть и другие. По крайнем мере, переговоры по этому поводу ведутся.

Мало того, «Динамо-Алтай» ждет большой подарок от министерства спорта — новый автобус для выездов. На старый уже страшно смотреть, ездят на нем хоккеисты с 2007 года. Правда, появится новый автобус не раньше сезона-2021/22, но и это уже хорошо.

Когда хоккеистам вручат медали

По итогам регулярного первенства ВХЛ 2019−2020 годов динамовцы заняли третье место. Но из-за пандемии коронавируса полностью завершить сезон не смогли: плей-офф оборвался на полуфинальной стадии.

Бронзовая медаль первенства ВХЛ сезона 2019−2020 годов. altapress.ru

Скомканности добавил еще один факт: руководство лиги медали решило не вручать, но, к счастью, затем передумало. Заслуженную бронзу в Барнаул из Москвы отправляли по почте.

Торжественно вручить медали хоккеистам хотят во время празднования Дня города.