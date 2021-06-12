Известный барнаульский атлет Сергей Шубенков выполнил олимпийский норматив, но опять не доволен

Экс-чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков высказался о своей победе на командном чемпионате России по легкой атлетике.

Незадолго до турнира Шубенков получил травму. Несмотря на это, он занял первое место с результатом 13 секунд, выполнив тем самым в очередной раз олимпийский норматив.

«А 13,0 — это быстро вообще или нет? А вот не знаю… не знаю даже, пробежал ли я быстрей, чем в Сочи в конце мая, и потому уезжаю из Брянска со странным чувством раздражения. Электроника просто решила перестать работать из-за дождя, и вот уже все результаты бегунов первого дня перестают иметь смысл в плане отбора на ОИ. А нужен ли этот этап олимпийского отбора руководству сборной? Тоже не знаю, ведь первых лиц не было на этих соревнованиях», — написал Шубенков в инстаграме.

Напомним, Сергей Шубенков до сих пор не получил статус нейтрального спортсмена, позволяющий выступать на международных соревнованиях. Портал Sports.ru он заверил, что решение может быть в ближайшие две недели.

При этом нейтральный статус есть уже почти у 40 российских атлетов. Поехать на Олимпиаду в Токио смогут лишь 10 из них.