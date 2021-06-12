12 июня 19°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Известный барнаульский атлет Сергей Шубенков выполнил олимпийский норматив, но опять не доволен

Экс-чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков высказался о своей победе на командном чемпионате России по легкой атлетике.

Сергей Шубенков.
Сергей Шубенков.
Олег Богданов.

Незадолго до турнира Шубенков получил травму. Несмотря на это, он занял первое место с результатом 13 секунд, выполнив тем самым в очередной раз олимпийский норматив.

«А 13,0 — это быстро вообще или нет? А вот не знаю… не знаю даже, пробежал ли я быстрей, чем в Сочи в конце мая, и потому уезжаю из Брянска со странным чувством раздражения. Электроника просто решила перестать работать из-за дождя, и вот уже все результаты бегунов первого дня перестают иметь смысл в плане отбора на ОИ. А нужен ли этот этап олимпийского отбора руководству сборной? Тоже не знаю, ведь первых лиц не было на этих соревнованиях», — написал Шубенков в инстаграме.

Напомним, Сергей Шубенков до сих пор не получил статус нейтрального спортсмена, позволяющий выступать на международных соревнованиях. Портал Sports.ru он заверил, что решение может быть в ближайшие две недели.

При этом нейтральный статус есть уже почти у 40 российских атлетов. Поехать на Олимпиаду в Токио смогут лишь 10 из них.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость