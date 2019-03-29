Известный барнаульский футболист первым встретил талисман Чемпионата Европы-2020

27 марта Санкт-Петербург впервые принимал талисман Чемпионата Европы по футболу. Им стал мальчик-подросток Скиллзи. На «Газпром-Арене» героя встречал футболист из Барнаула Александр Ерохин.

Главный талисман Евро-2020 был одет в синий спортивный костюм с символикой чемпионата, а петербургский игрок в красную форму. Вместе они пробежались по пустому стадиону, поиграли в мяч и обсудили предстоящий чемпионат до которого остался еще год ожиданий.

Впервые талисман был представлен 24 марта в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене» перед отборочным матчем Нидерланды — Германия. Вслед за презентацией Скиллза УЕФА запускает кампанию «Теперь твой ход», в которой сможет принять участие любой европейский болельщик, пишет КП.

Напомним, что Евро-2020 пройдет в июне-июле 2020 года на 12 площадках. Петербург входит в число городов, которые примет три матча группового этапа 13, 17 и 22 июня, а также одну четвертьфинальную встречу 3 июля.