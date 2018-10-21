Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 октября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Спорт
205

Известный футболист из Барнаула подписал обращение в защиту «хулигана» Александра Кокорина

Барнаульский футболист Александр Ерохин, выступающий ныне за «Зенит» из Санкт-Петербурга, подписался под обращением, в котором клуб просит смягчить наказание Александру Кокорину. Правда к делу обвиняемого у хулиганстве футболиста его не приобщили.

Александр Ерохин забил победный гол "Аяксу".
Александр Ерохин забил победный гол "Аяксу".
скрин

Как сообщает портал Sportbox, обращение в защиту Кокорина подписали все футболисты «Зенита» и тренерский штаб. Главный тренер Сергей Семак даже предложил взять на себя ответственность за горе-футболиста и выполнение им всех судебных обязательств.

Клуб постарался максимально положительно охарактеризовать своего форварда, перечислив все его регалии, вплоть до гола в ворота Алжира на ЧМ-2014.

Александр Кокорин, футболист &quot;Зенита&quot;.
Александр Кокорин, футболист «Зенита».
sports.ru

Защита Кокорина настаивала: ребятам (братьям Кокориным и Павлу Мамаеву) назначили чересчур суровое наказание, они профессиональные футболисты, сделавшие много для страны, опасности для общества не представляют. Сами обвиняемые уже публично принесли свои извинения потерпевшим, раскаялись в содеянном, так что за неимением подобных прецедентов в прошлом суд вполне мог бы ограничиться и менее жесткой мерой пресечения.

Сам суд этим доводам не внял. Письмо «Зенита», оказавшееся больше имиджевым, к делу не приобщили. Троих обвиняемых оставили под стражей еще на полтора месяца.

Снимок в instagram Александра Кокорина.
Снимок в instagram Александра Кокорина.
опубликовано на zapiski-pozitiv.ru

Что произошло с Кокориным и Мамаевых?

8 октября Кокорин и Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка