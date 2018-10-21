Известный футболист из Барнаула подписал обращение в защиту «хулигана» Александра Кокорина

Барнаульский футболист Александр Ерохин, выступающий ныне за «Зенит» из Санкт-Петербурга, подписался под обращением, в котором клуб просит смягчить наказание Александру Кокорину. Правда к делу обвиняемого у хулиганстве футболиста его не приобщили.

Как сообщает портал Sportbox, обращение в защиту Кокорина подписали все футболисты «Зенита» и тренерский штаб. Главный тренер Сергей Семак даже предложил взять на себя ответственность за горе-футболиста и выполнение им всех судебных обязательств.

Клуб постарался максимально положительно охарактеризовать своего форварда, перечислив все его регалии, вплоть до гола в ворота Алжира на ЧМ-2014.

Александр Кокорин , футболист «Зенита». sports.ru

Защита Кокорина настаивала: ребятам (братьям Кокориным и Павлу Мамаеву) назначили чересчур суровое наказание, они профессиональные футболисты, сделавшие много для страны, опасности для общества не представляют. Сами обвиняемые уже публично принесли свои извинения потерпевшим, раскаялись в содеянном, так что за неимением подобных прецедентов в прошлом суд вполне мог бы ограничиться и менее жесткой мерой пресечения.

Сам суд этим доводам не внял. Письмо «Зенита», оказавшееся больше имиджевым, к делу не приобщили. Троих обвиняемых оставили под стражей еще на полтора месяца.

Снимок в instagram Александра Кокорина. опубликовано на zapiski-pozitiv.ru

Что произошло с Кокориным и Мамаевых?

8 октября Кокорин и Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.