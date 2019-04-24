«Ледовый рэп»: известный 23-летний российский фигурист объявил о завершении карьеры

«Самое сложное письмо в моей жизни. Этот день должен был настать, пришла пора прощаться. Начну с того, что тут нет драмы, мое время было, оно ушло. А скоро еще будет вновь, но уже в другой главе моей прекрасной, замечательной, интересной жизни», — написал Ковтун.

«Благодарен моим друзьям, настоящим друзьям, за то что я остался собой, не потерял своё я, спасибо. Это было замечательное время… Я уже прожил целую жизнь, а теперь начинаю новую, и это блин, волнительно… Но так интересно… Я счастливый человек, и не о чем не жалею, это жизнь, тем она и интересна, не всё так просто. Ваш Палыч…(Тот самый мальчик который так и не попал на Олимпиаду)», — обратился к болельщикам спортсмен.

Тренер спортсмена Елена Буянова не знает, когда именно ее подопечный решил уйти из спорта, и отказалась от каких-либо комментариев, пишет ТАСС.

Комментарий Тарасовой

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова считает, что Ковтун не полностью использовал свои возможности.

«Настоящие тренировки у него были только в этом году, с ним было приятно работать. Результаты в карьере у него должны были быть гораздо выше, он и половину того, что ему было предначертано судьбой, не получил. У него были большие возможности, и, на мой взгляд, он их не использовал. Он первым в мире прыгнул три четверных прыжка, теперь их прыгают все, кроме него», — сказала Тарасова.

Она отметила, что знает о недостатках фигуриста, «вопрос страха и лени остается открытым».

Мнение Ягудина

Максим Ковтун может стать одним из величайших тренеров, уверен олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин.

«Каждый человек пишет своими действиями и поступками книгу жизни. И если он решил, что эта глава — насыщенная и полная, закончена, что можно поставить в ее конце жирную точку, то никто не вправе осуждать это решение. Ковтун был ярким спортсменом, представлявшим нашу страну. Ему покорились четыре титула чемпиона России, мне, кстати, ни одного», — сказал Ягудин.

«Если он принял такое решение, значит, он понимает, что в нем нет запала и желания, чтобы идти дальше, ведь все люди отталкиваются прежде всего от эмоционального внутреннего состояния, которое либо позволяет тебе двигаться дальше в выбранном направлении, либо нет, — отметил он. — Значит, в нем угасли эти огонь и драйв, ведущие к высоким спортивным достижениям. Но нельзя плевать в спину уходящего спортсмена, возможно, он станет одним из величайших тренеров, никто и никогда не знает, что будет дальше, что будет даже завтра. Я много лет дружу с ним и желаю ему удачи в той профессии, которую он выберет».

Запасной «мальчик»

В декабре 2013 года Ковтун одержал свою первую победу на чемпионате России, обыграв Евгения Плющенко, который удерживал этот титул на протяжении четырех сезонов подряд. Несмотря на триумф на российском первенстве, Ковтун не вошел в состав российской сборной на Олимпийские игры в Сочи, став запасным.

Пожелание Плющенко

Удачи Максиму в шоу и тренерской деятельности пожелал Евгений Плющенко, сообщает championat.com.

«Может быть, найдет себя в шоу-бизнесе. Все знают, что он читает рэп, поэтому и в этом плане ему удачи большой! Лично у меня с Максимом никогда не было никаких противостояний. О чем вообще речь? А то, что было во времена Олимпийских игр в Сочи, то придет время и, я думаю, Максим сам все расскажет — как было и что было. Мы же с ним немножко сотрудничали не так давно. Он хороший парень, а как настанет момент, он сам все расскажет, как все происходило в Сочи в 2014 году», — сказал Плющенко .

Взлеты и падения

В декабре 2017 года Ковтун прервал выступления на турнирах. На протяжении года он не участвовал в соревнованиях, возвращение на лед состоялось в ноябре 2018 года на турнире в Таллине.

Ковтун — двукратный серебряный призер чемпионатов Европы (2015,2017), бронзовый призер европейского первенства 2016 года, двукратный серебряный призер командных чемпионатов мира (2015, 2017).

Он действующий чемпион России, всего в его активе четыре победы в национальном первенстве (2014, 2015, 2016, 2019). На Универсиаде 2019 года в Красноярске занял второе место. Фигурист не принял участия в прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме по медицинским показаниям.