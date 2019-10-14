Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 октября 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Известный тренер мастеров по биатлону Алексей Паршиков скончался в Барнауле

Тренер по биатлону Алексей Паршиков скончался на 67-м году жизни в Барнауле, сообщает «Алтайский спорт».

Алексей Паршиков.
Алексей Паршиков.
altaisport.ru.

Практически все крупные соревнования по лыжным гонкам и биатлону в Алтайском крае организовывались и проходили при участии Алексея Алексеевича.

Алексей Паршиков активно участвовал в соревнованиях по лыжным гонкам и стал заметной фигурой в этом виде спорта. Одновременно он увлекся и биатлоном.

После завершения спортивной карьеры он работал в спортобществе «Труд» тренером побиатлону. В 1980-е годы под тренерским началом Алексея Паршикова были подготовлены первые мастера спорта по биатлону в Алтайском крае среди женщин — Галина Верещагина и Ольга Чудова. Они стали победительницами чемпионата СССР в эстафетной гонке.

До 2016 года он работал в Алтайском училище олимпийского резерва.

Прощание с Алексеем Паршиковым состоится 15 октября с 09:00 до 11:00 в ритуальном зале по адресу: Барнаул, улица Аносова, 8.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость