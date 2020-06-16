Как барнаульские футболисты увидели ковидных медиков и дружно открыли рты

15 июня футболисты «Динамо-Барнаул» в полном составе сдали тест на коронавирус. Пойти на этот шаг руководство клуба решило из соображения безопасности: на следующей неделе спортсмены приступают к полноценным тренировкам и важно знать, все ли из них здоровы. Ответ на этот вопрос будет известен через пару дней.

Утром понедельника у входа в барнаульский «Диагностический центр» невозможно пробиться — людская толпа обступила вход. Пациенты стекаются сюда со всего Алтайского края, занимают очередь в регистратуру и мирно ждут своего часа.

Вход в само здание в условиях пандемии коронавируса ограничен. Те, кто не хотел толпиться мирно растекались по площади, устраивались на лавочках в лучах июньского солнышка.

Одним из первых из динамовцев приехал вратарь Даниил Гавиловский. Большой и добрый он не стал просто ждать, а занял общую очередь для всех своих коллег. Но футболистов в этот день ждали в другом месте.

Как принимают анализы

Для приема анализов на COVID-19 во дворе «Диагностического центра» развернут мобильный медицинский комплекс.

«Динамо-Барнаул» сдает тест на коронавирус. Дмитрий Лямзин

В компактном фургончике две комнаты — в одной заполняют документы, в другой — берут биоматериал. Вся процедура занимает не более двух-трех минут.

Медсестра на выходе напоминает про то, что надо снять бахилы и предлагает обработать руки антисептиком. Все, как и положено в условиях пандемии, строго и четко.

Остальные пациенты, кто ожидает своей очереди, разрозненно стоят на улице.

К 11.00 помимо футболистов сюда начали подходить простые жители. К медицинскому комплексу женщина подвела старушку с костыльком. Как оказалось, 92-летней бабушке справка на COVID-19 понадобилась, чтобы лечь в стационар.

Без бумаги не берут, что делать — надо идти. Футболисты пропустили бабушку без очереди.

«Динамо-Барнаул» сдает тест на коронавирус. Дмитрий Лямзин

Тестирование на коронавирус в этот день прошли 34 динамовца — руководство клуба и тренерский штаб, основной состав команды и приглашенные игроки динамовской «молодежки», которые будут готовиться к предстоящему сезону вместе с остальными.

Когда из медицинского фургончика начали выходить первые из них, главный вопрос был: «Ну, как?»

«Динамо-Барнаул» сдает тест на коронавирус. Дмитрий Лямзин

Мазки на коронавирус в «Диагностическом» берут из носа и с задней поверхности глотки. Процедура, как оказалось, не болезненная, но малоприятная. И это понятно: зонд в носоглотку вводится достаточно глубоко, на 8−10 см. Еще какие-то время после этого сохраняются неприятные ощущения.

Иван Житников,

полузащитник ФК «Динамо-Барнаул»:

Я бы не сказал, что это больно. Надо чуть потерпеть — две-три секунды и все. Сейчас главное, чтобы у всей команды были отрицательные тесты. Хочется побыстрее приступить к тренировкам.

Когда у динамовцев возобновятся тренировки

Пока была пара минут ожидания, главный тренер «Динамо-Барнаул» Александр Суровцев сделал несколько объявлений. Главное из них — если все окажутся здоровыми, к тренировкам команда приступит уже на следующей неделе.

До этого момента вынужденная коронавирусная пауза у футболистов продолжается.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

Сам тренировочный процесс будет не стандартным — занятия только на свежем воздухе, в группах не более 15 спортсменов и один тренер.

План тренировок уже расписан, он составлен так, чтобы футболисты могли как можно меньше контактировать друг с другом. Первую тренировку ориентировочно назначили на 22 июня.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

К этому времени должны быть готовы и командные тесты на COVID-19.

Каким будет новый сезон

Еще в мае стало известно, что доигрывать сезон 2019−2020 годов футболисты не будут. На самой зоне «Восток» в РФС окончательно поставили крест.

То, что футбол в Сибири надо реформировать, стало понятно гораздо раньше. За 10 лет количество клубов сократилось с 16 до 6. Зрительский интерес угасал.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

Командам приходилось встречаться по четыре раза за сезон, соревновательный фактор полностью отсутствовал, так как никто из победителей не претендовал на повышение в классе. Кому может нравится такой футбол?

Чтобы хоть как-то оживить это «болото», футбольный союз решил распределить оставшиеся команды Сибири по разным дивизионам.

Со следующего сезона «Динамо-Барнаул» будет выступать в подгруппе «Урал-Приволжье». Если пандемия пойдет на спад, большой футбол в Барнаул может вернуться уже в августе.