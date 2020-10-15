Как барнаульские инженеры превратили смесь «бульдога с носорогом» в идеальную машину для льда

Вот уже две недели на барнаульской «Титов-Арене» тестируют новую ледозаливочную машину. Она пришла на смену старушке Zamboni, которая трудилась здесь с 80-х годов прошлого века и давно ждала пенсии. Новый аппарат под названием ICE-D — разработка конструкторов барнаульской компании «Арена». Несколько лет они экспериментировали, чтобы создать образец, конкурентный по своим техническим характеристикам и цене с мировыми аналогами. Altapress.ru первым оценил, что в итоге получилось.

Как все начиналось

«Арена» — инженерно-строительная компания. Она построила первый в Барнауле частный дворец «Динамо», отремонтировала Дворец спорта. В столице Бурятии Улан-Удэ «Арена» реализует грандиозный по масштабам проект — возводит огромный спортивный комплекс, аналогов которому в регионе нет.

Когда все только начиналось и на окраине Барнаула строилась «Карандин-Арена», встал вопрос ее оснащения. Собственные хоккейные борты и холодильное оборудование компания уже делала. А вот ледозаливочные машины — нет, но попробовать хотелось.

Михаил Дроздов, гендиректор компании «Арена», рассказал: на сбор первого экспериментального образца ушел целый год.

Машина получилась как смесь бульдога с носорогом: от старой ледовой машины Zamboni инженеры взяли раму и бункер, к ним добавили двигатель и мосты от Mitsubishi Delica, фары от Toyota Land Cruiser Prado. Остальное собирали где придется.

Первая ледозаливочная машина. Анна Зайкова Первая ледозаливочная машина. Анна Зайкова

В итоге получилось, то, что получилось: первая барнаульская ледозаливочная машина с множеством технических изъянов явно требовала доработки.

Сейчас ледовый «первенец» скромно стоит на территории производства, но бросать его никто не собирается. «Машина-зверь» либо со временем уйдет на постамент конструкторской славы, либо все-таки будет доработана, ведь на нее когда-то были потрачены немалые деньги.

Как ледовые машины собирают сейчас

ICE-D — это уже третье поколение машин. Второй по счету образец хоть и был получше первого, но все равно не тянул на серийный.

Свои новые ледозаливочные машины «Арена» собирает в цеху на территории завода «Сибэнергомаш». Здесь теперь сосредоточено производство всех комплектующих для хоккейных комплексов — от холодильных установок до бортов и зрительских сидений.

Сейчас на сборку одной машины годы уже не нужны — на все требуется около трех месяцев.

Как в Барнауле собирают ледозаливочные машины. Анна Зайкова Как в Барнауле собирают ледозаливочные машины. Анна Зайкова Как в Барнауле собирают ледозаливочные машины. Анна Зайкова Как в Барнауле собирают ледозаливочные машины. Анна Зайкова Как в Барнауле собирают ледозаливочные машины. Анна Зайкова

Собирают ICE-D непосредственно два человека, не считая, например, газовщиков, устанавливающих на машине свое оборудование, и электриков, которые адаптируют двигатель под определенные задачи. Покраска деталей тоже делается на стороне.

С учетом конструкторов, инженеров и снабженцев, которые работают в «Арене», в создании ледозаливочной машины участвуют порядка 10 человек. Это уже целая команда.

Как в Барнауле собирают ледозаливочные машины. Анна Зайкова

Из чего состоит машина

ICE-D в каком-то смысле дитя отечественного автопрома. Двигатель у нее от «Газели», все подключаемое навесное оборудование тоже «газелевское».

Колеса, мосты и раздатка — от УАЗа. Работает машина и на бензине, и на газе. Первый используется на старте, чтоб прогреть двигатель, затем система переключается на газ. Все как в полноценном автомобиле.

Ледозаливочная машина ICE-D. Анна Зайкова

Как работает машина

Технология заливки льда принципиально не меняется уже много лет. В специальную емкость заливается горячая вода температурой около 60 градусов. Машина едет и срезает верхний слой льда специальным ножом.

Сзади льется горячая вода, которая топит лед, заливая все неровности. А специальное приспособление — «утюг» — разглаживает поверхность.

Выступающей щеткой машина подбирает снег у кромки бортов.

Ледозаливочная машина ICE-D. Анна Зайкова

Ткань, через которую пропускают горячую воду, — это обыкновенная микрофибра. Швабры и салфетки для домашней уборки делают из нее же.

Для заливки льда микрофибра отлично подходит: она хорошо впитывает воду и равномерно распределяет ее по поверхности.

Машина IСЕ-D чуть меньше по габаритам по сравнению с своими «сородичами» — это ее преимущество. С такими размерами она лучше заезжает в радиус ледовой площадки и аккуратнее проливает там лед.

При этом IСЕ-D вмещает такой же объем воды и снега, что и более крупные конкуренты.

Ледозаливочная машина ICE-D. Анна Зайкова

Скорость самого движения машины не принципиальна, важно, за сколько она заливает лед. ICE-D выполняет эту функцию за 7−10 минут в зависимости от степени поврежденности льда и мастерства заливщика.

Что кроется в названии

Аббревиатуру ICE-D понять не сложно. Лед (ice) — это главный продукт технологичной машины. Буква D — отсыл к «Динамо». С прошлого года хоккейное движение на Алтае перешло под крыло этого спортивного общества.

Сколько требуется машин

Первая машина под маркой ICE-D уже работает на «Титов-Арене». Ту, что сейчас собирают в цеху, поедет сюда же. Всего на такой объект, как Дворец спорта, в идеале требуется три ледозаливочные машины: две рабочие, одна — резервная.

Специалисты объясняют: скорость заливки льда для крупных спорткомплексов крайне важна. Те минуты, что экономятся в течение дня при заливке двумя машинами, позволяют выделять как минимум дополнительный час тренировочного времени. А это ведь тоже деньги.

В пересчете на месяц Дворец спорта только на этом может дополнительно зарабатывать 345 тыс. рублей.

Барнаульская ледозаливочная машина ICE-D. altapress.ru Барнаульская ледозаливочная машина ICE-D. altapress.ru Барнаульская ледозаливочная машина ICE-D. altapress.ru Барнаульская ледозаливочная машина ICE-D. altapress.ru

Важен и процесс заливки льда между игровыми периодами: чем он быстрее, тем больше шансов, что хоккеисты выйдут не в лужи, а на застывший подготовленный лед.

Сколько стоит барнаульская машина

В отличие от признанных мировых лидеров в сфере заливки льда — машин Zamboni и Olimpia — барнаульская ICE-D по цене гораздо демократичнее. Стоимость машины — от 8,5 млн рублей. Для сравнения, самые простые модели Zamboni (США) могут обойтись в 10−12 млн, а с учетом скачущего курса и того больше.

Понятно, что платят их покупатели за мировую марку и высокие технологии. Импортные производители, например, вовсю выпускают машины с электродвигателями, которые надо подзаряжать, как Tesla, и устанавливают автопилоты.

Ледозаливочная машина ICE-D. Анна Зайкова

До таких новшеств барнаульским умельцам, конечно, еще расти и расти.

Какие есть перспективы

Пока главная задача компании «Арена» — довести до идеала технологический процесс. Для этого, в принципе, практически все есть: собственный цех, оборудование, конструкторское бюро и умельцы, готовые взяться за самый амбициозный проект. Нужно только время.

По словам Александра Федотова, начальника производства, уже в следующем году планируется собрать как минимум шесть машин ICE-D, три из которых уедут в Бурятию в строящийся ледовый дворец.

Ледозаливочная машина ICE-D. Анна Зайкова

Интерес покупателей со стороны тоже есть, но на продажу машины «Арена» пока не делает — не хватает людских ресурсов. К концу года штат работников планируется увеличить вдвое.