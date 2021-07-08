Простой русич. Как барнаульский строитель пробирался по заснеженным горам больше суток

В конце июня в Горном Алтае в формате открытой тренировки прошли беговые соревнования по пересеченной местности Altai Ultra Trail. Самой сложной, труднопроходимой и изматывающей оказалась дистанция в 125 км, которую не смогли осилить даже некоторые профессионалы. Это история простого барнаульца, который сумел ее покорить.

Вместо пролога

27 июня. Ночь. Окрестности поселка Маральник-1 в Горном Алтае. В стартовом городке Altai Ultra Trail царит неразбериха. Сонные и буквально падающие от усталости волонтеры уже не понимают, кто из участников на каком этапе бежит. Табло, которое по идее должно вносить ясность, предательски не работает.

Растерянные люди недоумевают, где их родные и сколько еще им ждать на леденящем ветру.

Уныло бредут те, кто сошел с дистанции. Меньше всего они похожи на выносливых спортсменов. Сейчас это замершие и дрожащие французские солдаты времен Наполеона, пробирающиеся через старую смоленскую дорогу.

Тренер школы Yolochka Иван Крюков, как и многие здесь, почти сутки не спит. В ночь на 26 июня он проводил на разные дистанции 17 своих подопечных.

Участники Altai Ultra Trail — 2021. www.instagram.com/altaiultratrail/ Участники Altai Ultra Trail — 2021. www.instagram.com/altaiultratrail/ Участники Altai Ultra Trail — 2021. www.instagram.com/altaiultratrail/ Участники Altai Ultra Trail — 2021. www.instagram.com/altaiultratrail/

Благополучно вернулись все, кроме одного. Барнаулец Артем Иванов отважился на самые сложные 125 км бега по горам. Что с ним произошло, на тот момент никто не знал.

С чего все начиналось

Наш герой — не спортсмен-профессионал, на олимпиады не отбирался. Еще три года назад барнаульский предприниматель, директор инвестиционно-строительной компании «Русич» Артем Иванов жил обычной размеренной жизнью.

Между ответственной работой и любимой семьей порой находил время, чтобы пройтись немного на лыжах по Трассе здоровья, и то изредка. Лишний вес, как и многие, списывал на ширину кости.

Первым серьезным испытание в 2018 году стал марафон «Мария-Ра» в Алтайском. Специальной подготовки на тот момент не было — 50 км по пригоркам обернулись болью и страданиями. Надо было что-то менять.

Судьба привела его в школу Yolochka. Даже без четкой системности результаты все равно появлялись — лыжная техника начала улучшаться, кость оказалась не такая и широкая.

Весной Артем перешел в бег и меньше чем через месяц преодолел свой первый полумарафон по лесу.

Что такое трейлраннинг Если переводить буквально с английского, то это бег по тропе. В самом простом понимании речь идет о передвижении по пересеченной местности с естественным покрытием — обычно это грунт, камни, трава — и в естественном окружении (лес, поле, овраги, холмы, горы). Международная Ассоциация Трейлраннинга (ITRA) определяет эту беговую дисциплину как: беговые/пешие соревнования, открытые для всех, в естественном окружении, с минимальным (не более 20%) включением дорог с покрытием, по маркированной трассе.

Артем Иванов,

спортсмен , директор инвестиционно-строительной компании «Русич»:

Тогда дистанция в 21 км далась мне очень тяжело — устал на первых же пяти километрах. Мне казалось, как же много горок и какие они тяжелые. Последний круг шел в подъем еле-еле пешком. Финишировал среди последних.

Что такое настоящие горы с набором высоты от 1 тыс метров и выше Артем понял через год на «Майском трейле» в Белокурихе.

А после этого спортивная «копилка» начала пополняться — за пару лет туда «дзынькнули» с десяток лыжных и веломарафонов, еще парочка трейлов, один из престижнейших в России беговой марафон в Москве и полная «железная» дистанция триатлона.

И тут захотелось нашему герою чего-то большего.

Как перешел в формат ультра

Ультрамарафон по горам — вещь серьезная. Мало того, что длина дистанции составляет от 70 км и больше, так еще и условия могут быть совершенно непредсказуемыми.

Какие есть старты Трейловая мания захлестнула российских бегунов несколько лет назад. Сейчас соревнования на пересеченной местности проводятся во многих регионах России, где есть воистину красивые и дикие места. Трейлы есть как сертифицированные Международной ассоциация ITRA, так и нет. Участие в первых дает возможность спортсменам получать баллы за сложность гонки и очки за время прохождения. Это нужно для участия в более престижных международных гонках, отбор на которые происходит, опираясь на них.

Надо сказать, что готовиться к такому испытанию в преимущественно равнинных условиях Барнаула сложно. Выручает только горнолыжный подъем «Авальмана», где трейлраннеры давно проложили свою тропинку.

Артем вместе с тренером решили сделать упор на силовой выносливости — два раза в неделю, помимо бега, спортсмен занимался в тренажерном зале.

Первые ультрамарафон по горам в апреле 2021 года на Кубани комом не вышел. Бежать надо было по горному хребту Маркотх между Геленджиком и Новороссийском.

Не обошлось без казусов — на одном из последних участков Артем вместе с группой спортсменов повернул не туда. Организаторы, когда об этом узнали, были непреклонны — либо пробегайте вновь как надо, иначе дисквалифицированы. Так вместо 104 км наш герой намотал аж 117.

Правда остался доволен — из приобретений почетное пятое место, из потерь — только развалившиеся в клочья кроссовки.

Какие были условия на Алтае

Южный Маркотх по сравнению с суровым сибирским Altai Ultra Trail, можно сказать, легкая прогулка. За неделю до старта район Мультийских озер нещадно поливали дожди, превращая туристические тропы в одно сплошное месиво.

Но это, как говорится, полбеды. Весна, которая в этом сезоне была на редкость холодной, не дала растаять большому количеству снега в горах. И там, где год назад люди спокойно проходили в шортах, теперь нужны были валенки.

В итоге спортсмены, бежав в низине, сначала промокали, а поднимаясь вверх в перевалы, оказывались в пучине леденящей вьюги.

Altai Ultra Trail — 2021 www.instagram.com/altaiultratrail/

За день до старта организаторы AUT приняли решение изменить маршрут — из него убрали часть высокогорного перевала Куйгук, куда в жутких погодных условиях забираться было бы опасно для жизни.

Хотя и без этого участка приключения ультрамарафонцам были обеспечены.

Что такое AUT Altai Ultra Trаil является первым горным ультрамарафоном в Сибири и считается один из самых диких, удаленных и самобытных среди трейлов России. В 2020 году по понятным причинам забег не состоялся. В 2021-ом его могла постичь та же участь, но организаторы решили провести соревнования в формате открытой тренировки — без детских забегом, экспо-выставки и других массовых увеселений. 634 участника преодолевали разные дистанции — 10, 25, 50, 75 и 125 км.

Как проходила гонка

Старт самой длинной дистанции Altai Ultra Trail начинался в полночь 26 июня. Артем Иванов выбежал в 00.11. Первая ночь прошла хорошо — оптимальная физическая форма не давала шансов усталости, жажда показать себя несла спортсмена вперед. Красивейший рассвет в горах вдохновлял на подвиги.

Altai Ultra Trail — 2021 www.instagram.com/altaiultratrail/ Altai Ultra Trail — 2021 www.instagram.com/altaiultratrail/ Altai Ultra Trail — 2021 www.instagram.com/altaiultratrail/ Altai Ultra Trail — 2021 www.instagram.com/altaiultratrail/

На пунктах питания Артем не задерживался — пара кусочков фруктов и опять бежать. На тот момент он и не думал, что бег растянется больше чем на сутки.

Артем Иванов,

спортсмен , директор инвестиционно-строительной компании «Русич»:

В самом плохом сценарии я предполагал, что гонка будет около 22 часов. Максимум — 24. Но все обернулось иначе.

Сходить с 125-километровой дистанции трейлраннеры массово начали после середины. Условия с каждым пройденным километром становились невыносимее. Кто-то промерзал до костей, но все равно шел вперед, кто-то не выдержав испытания, чуть ли не плача, заканчивал гонку.

Как подготовиться к трейлу Дело это не такое и простое. Обывателю без большого лишнего веса, посещающему тренажерный зал хотя бы 2−3 раза в неделю, надо иметь ввиду, что трейловая дистанция даже в 25 км может стать страданием. Чтобы этого не произошло, нужна особая подготовка, которая может занять до года. Первое что надо иметь — беговая база. Начинающий трейлраннер должен быть в состоянии преодолевать около 22−25 км хотя бы в формате кросс-похода. Второе — специальные навыки. Стоит научиться правильно идти в гору с палочками и сбегать с ними с горы. На словах — вроде бы просто, на деле — целая наука, и лучше ее постигать под руководством опытного тренера.

Altai Ultra Trail — 2021 www.instagram.com/altaiultratrail/ Altai Ultra Trail — 2021 www.instagram.com/altaiultratrail/ Altai Ultra Trail — 2021 www.instagram.com/altaiultratrail/ Altai Ultra Trail — 2021 www.instagram.com/altaiultratrail/ Altai Ultra Trail — 2021 www.instagram.com/altaiultratrail/

Каменистый и совсем не дружелюбный Куйгук стал для многих адовым откровением. Тропа, которая в хорошую-то погоду комфортной не назовешь, в снег стала совсем не проходимой.

Чтобы люди могли хоть как-то спуститься, организаторы натянули веревку. Закостенелыми руками спортсмены цеплялись за нее, и так шаг за шагом продвигались вниз.

Но для Артема Иванова самым тяжелым оказался последний перевал. На карте он безымянный, теперь же это место можно смело назвать перевалом отчаяния и надежды.

Altai Ultra Trail — 2021 www.instagram.com/altaiultratrail/

Снег здесь порой доходил до пояса, неловкий шаг — и ноги попадали в клещи острого курумника, таящегося под настом. Вьюга разыгралась такая, что ничего не было видно. Флажки разметки все чаще терялись, занесенные пургой.

Шутка ли, но тут у Артема разрядились часы с загруженным треком. Внешнего аккумулятора — нет, куда идти — непонятно. Вокруг ночь, холод и ни души. Для неподготовленного человека — верная смерть.

Не поддаваясь паники, он начал искать разметку. У каждого флажка ставил треккинговую палочку и шел дальше. Следующий флажок — вторая палка. За первой надо было возвращаться обратно.

Altai Ultra Trail — 2021 www.instagram.com/altaiultratrail/

Сложно двигался Артем около километра, когда внизу под горой, словно луч надежды, засверкали фонарики. Это подбиралась к крутому перевалу запоздавшая группа трейлрайннеров. Шли они медленно, печально, но все же в нужном направлении.

Вместо эпилога

Около четырех часов утра по рации, настроенной на волну организаторов AUT, Иван Крюков слышит заветную цифру «24». Это значит, что последний из его спортсменов жив, здоров и подбирается к финишу.

Тренер на всех парах несется в стартовый городок. Напрасно. То ли волонтеры что-то перепутали, но Артема все нет и нет. Иван решает выбежать навстречу.

Несколько километров и вот он — грязный, усталый, но все равно бодрый ультрамарафонец Иванов. «О, тренер, привет!», — первое что успевает сказать удивленный Артем, прежде чем оказаться в объятьях наставника.

В финишный створ они забегали уже вместе.

Так за плечами у барнаульского строителя остались 125 километров сложнейшей горной трассы и шестое место в абсолютном зачете со временем прохождения 28 часов 39 минут. Завершить эту экстремальную гонку смогли лишь 13 спортсменов из 69 вышедших на старт.