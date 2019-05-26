Как футболисты «Алтапресса» вновь обыграли коллег-журналистов, разбавив свой состав девушкой

25 мая в Барнауле прошел традиционный турнир по футболу памяти спортивных журналистов. В упорной борьбе победу вновь смогли одержать футболисты ИД «Алтапресс». В этом году они выставили смешанный состав, включив в него корреспондента Анну Недобиткову, которая уже почти год занимается футболом.

За пятый юбилейный кубок в нынешнем году помимо «Свободного курса» боролись команды «Сибирской медиа группы», «Катуни-24» и «Алтайского спорта». Выставить свой коллектив хотели и студенты-журналисты, но поиграть в футбол им помешала приближающаяся сессия.

Перед началом турнира поприветствовать журналистов приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр спорта Алексей Перфильев, которые, к слову, тоже любят погонять мяч на поле. Но в этот день они были лишь в роли зрителей.

В первых же матчах, которые длились по 30 минут, проявился явный лидер. Команда «Алтайского спорта» во главе с неугомонным бомбардиром Александром Черным, который сейчас трудится в одноименной газете, уверенно и без особого труда обыграла журналистов СМГ, которые как не старались, смогли забить всего один гол, пропустив при этом восемь.

В Барнауле прошел пятый юбилейный турнир по футболу памяти спортивных журналистов altapress.ru

Команда «Свободный курс» напротив, поначалу выглядела как-то неуверенно. Соперники из «Катуни-24» не только первыми открыли счет, но имели все шансы вырвать победу, если бы не красивый гол на последних минутах Алексея Любара из ГТРК «Алтай», который уже несколько лет как вошел в футбольную братию «Алтапресса». Счет в этом матче так и остался 1:1.

В Барнауле прошел пятый юбилейный турнир по футболу памяти спортивных журналистов altapress.ru

Возможно, такой расклад и мотивировал «курсовцев» на настоящий подвиг. В игре с «Алтайским спортом» они смогли забить важный для себя гол и всеми силами отстоять ворота. На последнем рубеже надежно играл вратарь Вячеслав Украинцев.

Распределение мест произошло в третьем туре. «Алтайский спорт», спокойно обыгравший «Катунь-24», мог взять золото только при условии, что «Свободный курс» оступится в матче с «СМГ», чего не произошло.

В Барнауле прошел пятый юбилейный турнир по футболу памяти спортивных журналистов altapress.ru

В этом матче футболисты «Алтапресса» выпустили на поле своего капитана. Впервые за пять лет проведения турнира это звание носила представительница прекрасного пола. Корреспондент Анна Недобиткова даже отличилась голом. После победы она рассказала, что в какой-то момент почувствовала себя Владимиром Путиным на хоккейном гала-матче. Ее мастеровитые коллеги по команде сделали все, Анне осталось только, как говорится, «подставить клюшку».

В Барнауле прошел пятый юбилейный турнир по футболу памяти спортивных журналистов altapress.ru

По итогам первое место оказалось за «Свободным курсом», второе — за «Алтайским спортом», третье — у «СМГ». Неунывающие журналисты «Катуни-24» заявили, что в следующем году будут обязательно бороться за золото.