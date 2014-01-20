Как хоккеисты «Динамо-Алтай» лишили лидера очков и повышенных премиальных

19 января в «Титов-Арене» прошел второй матч между двумя лидерами первенства ВХЛ, в котором барнаульское «Динамо-Алтай» одержало победу на командой «Чебоксары», лишив гостей не только очередных двух очков, но и, поговаривают, солидных премиальных.

Второй домашний матч "Динамо-Алтай" с "Чебоксарами". 19 января 2020 года

Первая игра с лидером закончилась для нашей команды крайне печально — итоговый счет 2:8. И это при полных трибунах. В минувшую субботу в «Титов-Арену» на матч с клубом из Чувашии пришло 2,3 тыс. болельщиков.

На второй встрече их было заметно меньше, хотя именно эта игра и была, как отмечают очевидцы, самой захватывающей.

Руслан Чайкин,

директор ХК «Динамо-Алтай»:

Когда во втором периоде гости смогли сравнять счет 2:2, ситуация стала напряженной. Было понятно, у кого в этот момент выдержат нервы, тот и победит. К счастью, наши хоккеисты оказались хладнокровнее.

«Чебоксары» бросились отыгрываться, но делали это нервозно и торопливо, совершенно забыв о защите, пишет «Алтайский спорт».

Как следствие, «Динамо-Алтай» воспользовалось свободными зонами и реализовало одну из контратак: Складчиков с левого пятака переиграл вратаря — 4:2. Клуб из Чебоксар пошел ва-банк, снял вратаря и практически сразу получил в пустые ворота пятую шайбу — 5:2. Хозяева играли на кураже и уверенно довели дело до важной победы.

Второй домашний матч «Динамо-Алтай» с «Чебоксарами». 19 января 2020 года Дмитрий Лямзин

Таким образом, во втором матче «динамовцы» лишили своих соперников не только двух очков, но и повышенных премиальных.

По некоторым данным, за каждую победу в Барнауле руководство клуба «Чебоксары» пообещало своим подопечным по 10−15 тыс рублей, что для первенства ВХЛ солидные призовые.

Второй домашний матч «Динамо-Алтай» с «Чебоксарами». 19 января 2020 года Дмитрий Лямзин

21 января в 19:00 команды сыграют заключительный матч лидерской серии. Пока динамовцы отстают от соперника на два очка.