Как Лига нижнего белья покоряла мировые стадионы

Битва моделей
Мортаза связался с агентами по кастингу, заключил сделки с моделями Playboy, нашел спонсоров.
В перерыве следующего Супербоула был разыгран первый в истории Кубок нижнего белья — в 20-минутном матче «Эйфория» победила «Мечту» со счетом 6:0. Шоу транслировалось по телевизору, однако увидели его лишь те, кто заплатил по 20−30 баксов.
Количество зрителей организаторов устроило, и на двух последующих Супербоулах в перерывах были разыграны еще два Кубка нижнего белья. Затем некоторое время Кубки не проводились.
Лига
В 2009 году Митчелл не организовал Футбольную лигу нижнего белья — Lingerie Football League. В первом сезоне за победу боролись 10 команд, а в последние годы лига появилась еще в нескольких странах.
Красота и атлетичность
Сейчас матчи LFL собирают полные стадионы, команды тренируют бывшие игроки из Национальной футбольной лиги, судят матчи также арбитры из НФЛ. Отбор в команду ведется по нескольким критериям: красота, уверенность и атлетичность.
Спорт
Лига постоянно развивается. 6 лет назад название изменилось на более нейтральное Legend Football League, логотипы стали более нейтральными, немного поменялась экипировка, пишет Sport24.
«Хотя название лиги нижнего белья привлекло внимание зрителей, мы достигли того уровня, когда необходимо развивать LFL как спорт. Сейчас нас считают чем-то вроде шоу. В ближайшие годы мы будем продолжать развивать этот спорт в США, Австралии, Европе и Азии», — говорит Мортаза.
Трансляция
В 2011—2013 годах матчи LFL транслировал американский канал MTV-2, сейчас телеправами владеет компания Fuse. В Канаде уже три года игры транслируются на платном канале Super Channel. А недавно Митчелл объявил, что в 26 странах Азии и Африки матчи будет показывать канал OSN, пишет mail.ru.
В России матчи LFL пока ни разу не показывали.