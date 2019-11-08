Как Лига нижнего белья покоряла мировые стадионы

В январе 2003 года американский предприниматель Митчелл Мортаза сидел на трибунах во время матча по американскому футболу. В перерыве многие болельщики решили сходить в туалет или купить еды. Митчелл обратил на это внимание и подумал: останется ли на трибунах большая часть болельщиков, если в перерыве в американский футбол сыграют девушки в нижнем белье?

Битва моделей

Мортаза связался с агентами по кастингу, заключил сделки с моделями Playboy, нашел спонсоров.

В перерыве следующего Супербоула был разыгран первый в истории Кубок нижнего белья — в 20-минутном матче «Эйфория» победила «Мечту» со счетом 6:0. Шоу транслировалось по телевизору, однако увидели его лишь те, кто заплатил по 20−30 баксов.

Количество зрителей организаторов устроило, и на двух последующих Супербоулах в перерывах были разыграны еще два Кубка нижнего белья. Затем некоторое время Кубки не проводились.

Лига

В 2009 году Митчелл не организовал Футбольную лигу нижнего белья — Lingerie Football League. В первом сезоне за победу боролись 10 команд, а в последние годы лига появилась еще в нескольких странах.

Красота и атлетичность

Сейчас матчи LFL собирают полные стадионы, команды тренируют бывшие игроки из Национальной футбольной лиги, судят матчи также арбитры из НФЛ. Отбор в команду ведется по нескольким критериям: красота, уверенность и атлетичность.

Спорт

Лига постоянно развивается. 6 лет назад название изменилось на более нейтральное Legend Football League, логотипы стали более нейтральными, немного поменялась экипировка, пишет .

«Хотя название лиги нижнего белья привлекло внимание зрителей, мы достигли того уровня, когда необходимо развивать LFL как спорт. Сейчас нас считают чем-то вроде шоу. В ближайшие годы мы будем продолжать развивать этот спорт в США, Австралии, Европе и Азии», — говорит Мортаза.

Трансляция

В 2011—2013 годах матчи LFL транслировал американский канал MTV-2, сейчас телеправами владеет компания Fuse. В Канаде уже три года игры транслируются на платном канале Super Channel. А недавно Митчелл объявил, что в 26 странах Азии и Африки матчи будет показывать канал OSN, пишет mail.ru.

В России матчи LFL пока ни разу не показывали.