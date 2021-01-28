Как на Алтае без денег, инфраструктуры и именитых игроков возрождают несправедливо забытый гандбол

В минувшие выходные Барнаул впервые принимал статусные соревнования по гандболу — чемпионат России первой лиги зоны «Сибирь». Предыдущие 10 лет этот вид спорта прозябал в полном забытье. И не удивительно: на Алтае, славившемся когда-то своими гандбольными традициями, больше нет профильных отделений в спортшколах, своих воспитанников, подходящих спортивных залов и профессиональной команды. Но есть энтузиасты, готовые жертвовать своими деньгами и временем, чтобы все это возродить.

Что представляет собой первая лига

Первая гандбольная лига чемпионата России долгое время обходила сибирские регионы стороной. В верхах почему-то думали, что в Сибири гандбола нет, а если и есть, то до такого уровня он не дотягивает.

Действительно, максимум, что проводилось, — это ветеранские турниры, объединявшие команды Кемеровской области и соседнего Горного Алтая. И все.

Но в 2020 году произошел перелом. Инициатива выйти на общероссийский уровень пошла из Кузбасса. К опытной команде из Новокузнецка примкнули почти все сибиряки, за исключением Новосибирской и Омской областей, но и то Омск в следующем году готов заявиться.

Чемпионат России первой лиги зоны «Сибирь» по гандболу. Дмитрий Лямзин

Как играют в гандбол Гандбольная команда состоит из 16 человек, из которых одновременно на площадке могут находиться не более семи (шесть полевых игроков и вратарь), остальные являются запасными.

Матчи взрослых команд состоят из двух таймов по 30 минут с 15-минутным перерывом.

Игроки могут смело касаться мяча любой частью тела, кроме ног. Прежде чем осуществить передачу, необходимо убедиться, что игрок находится на расстоянии более 3 метров.

Прежде чем сделать пас или бросить мяч в ворота противника, каждый игрок вправе держать его у себя только в течение трех секунд.

Первая лига гандбольного чемпионата России любительская. Она балансирует на грани между Высшей лигой и общероссийским турниром среди юниоров. Несмотря на непрофессиональный уровень, за успехи в первой лиге спортсмены могут претендовать на получение спортивного разряда.

Принцип чемпионата турный: раз в месяц все команды собираются в одном из городов-участников. Сибирские гандболисты уже успели съездить в Новокузнецк, Горно-Алтайск и вот, наконец, добрались до Барнаула.

Не исключено, что в Алтайский край они еще вернутся, и вот почему.

Сколько в чемпионате команд

Так получилось, что наш регион, казалось бы, растерявший свои гандбольные традиции, выставил сразу две команды.

Одна так и называется — «Алтайский край» — и состоит из энтузиастов-любителей. Среди них нет воспитанников спортивных школ по гандболу, игроки пришли в этот вид спорта уже в зрелом возрасте.

Чемпионат России первой лиги зоны «Сибирь» по гандболу. Дмитрий Лямзин

Тренером и главным заводилой выступает предприниматель Сергей Лесной. Гандболом он «заболел» после армии, физические данные позволяли показывать неплохие результаты. «Болезнь» эта не отпускает и по сей день. В 2016 году Сергей официально стал председателем созданной Федерации гандбола Алтайского края.

Сколько стоит участие Стартовых взносов в первой лиге чемпионата России по гандболу нет. Однако командам нужно самим искать деньги на переезды и проживание — это основные статьи расходов. В 2020 году краевой федерации гандбола впервые выделили деньги из бюджета — в общей сложности 160 тыс. рублей. До этого момента основные вложения осуществлял Сергей Лесной, ежегодно направляя из собственного кармана порядка 300 тысяч рублей.

Тогда же он сумел собрать единомышленников, чтобы для поддержания физической формы играть хотя бы раз в неделю. За четыре прошедших года состав команды омолодился.

Другой алтайский коллектив, не менее самобытный, называется «Село Усятское».

По официальной статистике, в небольшом селе Бийского района зарегистрировано 830 человек, на самом же деле проживает около 600. И как минимум каждый десятый умеет играть в гандбол.

В конце 80-х годов этой игрой их всех заразил успешный спортсмен и тренер Иван Шумаков. В зимнее время местной детворе он прививал любовь к лыжам, а летом на открытой площадке — к волейболу, баскетболу и гандболу.

Увы, из жизни спортивный наставник ушел слишком рано. Без него гандбольное движение в Усятском начало потихоньку затухать, районные команды разваливались.

Чемпионат России первой лиги зоны «Сибирь» по гандболу. Дмитрий Лямзин

В 2012 году на сельский турнир памяти Ивана Шумакова, существовавший на тот момент больше десятилетия, приехала всего одна команда.

После этого на спортивной жизни села можно было смело ставить крест, если бы не один человек. Александр Лямкин, музыкант, любитель спорта и энтузиаст по натуре, годом ранее переехал из Усятского в Санкт-Петербург, но о малой родине не забыл и решил взять все в свои руки.

К 2014 году он нашел спонсоров, сформировал призовой фонд и начал обзванивать районы, где когда-то играли в гандбол. Спустя пять лет в турнире памяти Ивана Шумакова участвовало уже восемь команд.

Команда по гандболу из села Усятское. vk.com/sport.biy.raion

В 2020 году соревнования должны были стать международными — приехать на Алтай хотели любительские команды из Германии и Белоруссии, но по понятным причинам не получилось.

Зато команда «Село Усятское» заявилась в первую лигу зоны «Сибирь» чемпионата России.

На своей форме спортсмены помимо названия написали слово «Легендарное». Сам Александр Лямкин говорит, что это легкая ирония по поводу того, что спорт, да и сама жизнь, вопреки всему в родном селе существует.

Команда по гандболу из села Усятское. vk.com/sport.biy.raion Команда по гандболу из села Усятское. vk.com/sport.biy.raion Команда по гандболу из села Усятское. vk.com/sport.biy.raion

К слову, за 30 с лишним лет ни в самом Усятском, ни во всем Бийском районе так и не появилось приспособленного для гандбола спортивного зала. Тренироваться сельским спортсменам приходится в плохо отапливаемом помещении за 40 километров от дома.

Что с гандболом в Сибири

Самые серьезные гандбольные традиции среди регионов Сибири у Кузбасса. В прошлом году шахтерский регион отметил 55-летие этого вида спорта.

Есть у новокузнечан и отделение спортивной школы по гандболу, и свои именитые воспитанники. По словам Елены Белановой, возглавляющей местную федерацию, некоторые из них, закончив профессиональную карьеру, возвращаются на родину с желанием воспитывать молодежь.

Чемпионат России первой лиги зоны «Сибирь» по гандболу. Дмитрий Лямзин

Что со спортивной школой В советское время отделения гандбола работали практически во всех спортивных школах в районах края. Сильные традиции были в Романове, Завьялове, Бийске и Заринске. До 2011 года гандбол являлся обязательным видом спорта на сельской олимпиаде. Сейчас детский гандбол в Алтайском крае полностью потерян: нет ни секций, ни ставок детских тренеров. По словам Сергея Лесного, потянуть в одиночку, без участия государства, проект возрождения гандбола будет сложно. Только на аренду зала для тренировок трех возрастных групп детей понадобится около 260 тыс. рублей в месяц.

Не удивительно, что команда «Кузбасс» в первом дивизионе чемпионата России уверенно в лидерах.

В Республике Алтай все тоже начиналось на голом энтузиазме. Изначально гандбол как одна из дисциплин появился на республиканской олимпиаде, спустя два года свои команды выставляли уже все районы.

Чемпионат России первой лиги зоны «Сибирь» по гандболу. Дмитрий Лямзин

В Горно-Алтайске образовалась своя любительская женская команда. А в 2007 году в местной спортшколе появился первый детский тренер по гандболу.

По словам Сергея Лесного, в столице Горного Алтая есть прекрасный спортивный комплекс, приспособленный для игры в гандбол.

«Я смотрю на него с белой завистью», — добавляет он.

Почему у гандболистов нет дома

Сейчас у гандболистов-любителей в Барнауле с постоянным местом для тренировок беда. Для проведения тура чемпионата России чудом удалось урвать несколько часов в спортзале «Коммунальщик», который почти круглосуточно оккупирован мини-футболом.

И то получилось, потому что председатель Алтайской краевой ассоциации мини-футбола Андрей Проскурин сам бывший гандболист и испытывает к этому виду спорта неподдельную симпатию.

Еще в 2016 году Сергей Лесной выступал с инициативой строительства многофункционального комплекса, приспособленного для игровых видов спорта, в том числе гандбола.

Его возведение он тогда оценивал в 30 млн рублей. Начальные капиталовложения Лесной готов был обеспечить, например оплатить проектные работы, запустить стройку. Дальше потребовалась бы помощь спонсоров.

Но все планы пошли прахом: приглянувшийся участок земли в исторической части Барнаула собственники готовы были уступить, но по небывало высокой цене. Не сложилось.

Чемпионат России первой лиги зоны «Сибирь» по гандболу. Дмитрий Лямзин

Затем председатель федерации хотел построить спортивную школу рядом с футбольным комплексом «Полимер», где тоже был свободный участок, но и он ушел под что-то совсем не спортивное. Хотя энтузиаст обращался за помощью и в профильное министерство, и к краевым депутатам.

Так что история с домом для гандболистов, как говорится, и ныне там.