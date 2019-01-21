Как на «Трассе здоровья» по новым правилам прошел марафон для самых выносливых лыжников

20 января на барнаульской «Трассе здоровья» впервые в этом сезоне прошел 50-километровый марафон классическим стилем. Для выносливых спортсменов, готовых замахнуться на такую дистанцию, и простых любителей здорового образа жизни, которых в этом день на лыжне были тысячи, компания «Мария-Ра» устроила настоящий праздник. О том, как все прошло, читайте в репортаже altapress.ru.

Чем завершился марафон?

Воскресным утром, когда на часах еще не было и 9, на барнаульской «Трассе здоровья» уже было оживленно. В предрассветных сумерках спортсмены расчехляли лыжи и разминались, готовясь выйти на старт. 20 января им предстояло пройти 50 километров — от базы «Динамо» до села Зимари и обратно.

Новые правила марафона громко транслировал ведущий всех лыжных мероприятий «Марии-Ра» Павел Попов, уже ставший голосом «Трассы здоровья». Они были таковы — идти по лыжне можно только классическим стилем.

Всех, кто нарушит это правило, ждала дисквалификация. Пройти дистанцию до конца они, конечно, могли, но вот подарков от организаторов ждать не стоило.

За неприкосновенностью «классики» на трассе в этот день пристально следили. Как оказалось не напрасно — 60 человек сняли за коньковый ход. На финише с вердиктом судей нарушители даже не пытались спорить.

Еще одно нововведение — это номерные значки. Каждому зарегистрировавшемуся спортсмену присваивался порядковый номер, который фиксировался на старте и на промежуточном этапе в селе Зимари.

Это нужно было для того, исключить недобросовестных лыжников, желающих срезать круг-другой, и при этом сойти за полноценных марафонцев. Теперь такое жульничество стало невозможным.

Организаторы сообщили, что пройти без нарушений всю дистанцию и дойти до финиша смогли 594 лыжника. 116 человек сошли с марафона из-за усталости. И тем, и другим компания «Мария-Ра» подготовила специальные подарки: наборы чая, сладостей и фирменной атрибутики.

Лыжный марафон на 50 километров классическим стилем. 20 января 2019 года Дмитрий Лямзин

Тех, кто финишировал в первой двадцатке, ждали специальные призы от компании Fischer — мирового лидера по производству спортивного инвентаря. Максим Пономарев, региональный директор компании по Сибири и Дальнему Востоку, вручил им фирменные шапочки и чехлы для лыж.

В группе самых быстрых марафонцев был Олег Сидоров. 56-летний работник Сбербанка в лыжах далеко не новичок, в марафонах он участвует регулярно.

Лыжный марафон на 50 километров классическим стилем. 20 января 2019 года Дмитрий Лямзин

23 декабря 2018 года, когда лыжники преодолевали 50 километров свободным стилем, он и тогда был первым. А год назад, во время Белокурихинского марафона, прошел сразу 100 км, преодолев сначала один большой круг, а затем замахнулся на второй.

Сколько людей было на «Трассе здоровья»?

20 января на «Трассе здоровье» можно было встретить не только матерых спортсменов, но и массу обычных людей. На большие дистанции они не замахиваются, а приезжают сюда покататься в удовольствие.

Кто-то и вовсе не надевает лыжи, предпочитая пешие прогулки по лесу. Тем более, что по-зимнему теплая погода последних дней для этого только располагает.

Лыжный марафон на 50 километров классическим стилем. 20 января 2019 года Дмитрий Лямзин

В прошедшее воскресенье на «Трассу здоровья» Екатерина Егорова приехала вместе с сыном и маленькой племянницей Машей, которая впервые в этот день встала на лыжи.

«Мы сначала попытались поставить Машу на коньки, но ей не понравилось, — рассказала нам Екатерина. — Зато лыжи пришлись в самый раз. Они ей достались от моего сына. Немного освоится, тогда купим ей свои, настоящие. На „Трассу здоровья“ мы приезжаем регулярно. Тут так приятно находиться, даже дышится как-то легко».

81-летняя Галина Суворова приезжает на «Трассу здоровья» пять раз в неделю. На марафон она не решилась, зато не спеша прошла свою «десяточку».

«Лыжи я всегда любила, а когда вышла на пенсию, начала заниматься чаще. В понедельник сделаю себе выходной, а во вторник вновь выйду на лыжню», — поделилась своими планами женщина.

По подсчетам организаторов, таких как она, любителей здорового образа жизни, 20 января здесь побывало около 5 тысяч. А в целом за год это место посещает более 300 тысяч человек, делая «Трассу здоровье» самым популярным спортивным объектом в Барнауле.

Лыжный марафон на 50 километров классическим стилем. 20 января 2019 года Дмитрий Лямзин

Что сделано для удобства людей?

Компания «Мария-Ра» не только поддерживает дистанцию в идеальном состоянии, но и организует удобный сервис. Так, каждые выходные здесь работает раздевалка, где можно не только переодеться в тепле, но и оставить вещи.

Для удобства лыжников 20 января было организовали два пункта смазки лыж. Один — на входе на лыжную базу, другой — прямо около старта. Егор Угаров, сервисмен с 17-летним стажем, рассказывал, за день до классического марафона здесь выстраивалась целая очередь из желающих подготовить свои лыжи.

Лыжный марафон на 50 километров классическим стилем. 20 января 2019 года Дмитрий Лямзин Лыжный марафон на 50 километров классическим стилем. 20 января 2019 года Дмитрий Лямзин Лыжный марафон на 50 километров классическим стилем. 20 января 2019 года Дмитрий Лямзин Лыжный марафон на 50 километров классическим стилем. 20 января 2019 года Дмитрий Лямзин Лыжный марафон на 50 километров классическим стилем. 20 января 2019 года Дмитрий Лямзин Лыжный марафон на 50 километров классическим стилем. 20 января 2019 года Дмитрий Лямзин

В дни больших лыжных праздников на «Трассе здоровья» «Мария-Ра» устраивает настоящий пир. В прошедшее воскресенье компания развернула на базе «Динамо» большое теплое кафе, где прошедших 50 километров марафонцев угощали вкуснейшими блинчиками.

Еще три пункта питания размещались на 5-м, 15-м и 25-м километрах дистанции. Здесь спортсменов угощали жареными куриными крылышками.

Всех остальных посетителей «Трассы здоровья», как всегда, ждали ароматный горячий чай и сладости.

Что любителей лыж ждет дальше?

Лыжные марафоны на 50 километров по маршруту «Динамо-Зимари-Динамо» будут проходить всю зиму с чередованием стилей.

17 февраля все желающие смогут пройти эту дистанцию «коньком», 3 марта — вновь «классикой». А 24 марта состоится традиционное закрытие лыжного сезона.