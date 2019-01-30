Как общественники от алтайского Минприроды поссорились из-за ФОКа в парке

Жаркой дискуссией 29 января обернулось заседание общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края. Поводом стало открытое письмо, которое сами общественники подготовили на имя губернатора Томенко. В нем они положительно отзываются о строительстве рядом с парком Ленина спортивного комплекса. Однако не все из членов совета восприняли документ воодушевленно.

Нашли ли для ФОКа новое место

На сегодняшний день место, где в Барнауле построят физкультурно-оздоровительный комплекс, окончательно не определено. Как сообщил на заседании общественного совета министр спорта Алексей Перфильев, мэрия предоставила перечень площадок, но он требует доработки.

Например, по некоторым участкам еще идут суды, это значит, вопрос собственности по ним не решен. Отдаленную местность в ведомстве в принципе не рассматривают — строить там ФОК не резонно.

Зачем Барнаулу нужен ФОК? По проекту «Спорт — норма жизни» в краевой столице могут появиться три таких объекта. Документы по двум из них — ФОКам для борцов и игровых видов спорта уже подписаны. На каждый федеральный центр выделит региону по 125 млн рублей. Еще дополнительные 270 млн на строительство спорткомплекса край может получить к 2024 году, если оперативно построит уже намеченные объекты. Главная задача всего проекта — привлечь в спорт как можно больше жителей и улучшить ситуацию с инфраструктурой. По последней в Барнауле все совсем плохо — за предыдущие шесть лет в городе не открыли ни одного муниципального спортивного объекта кроме комплекса «Победа», время занятий в котором расписано на год вперед.

Проект ФОКа в парке им. Ленина. Евгений Носенко.

Несмотря на все трудности, в минспорте уверенны: к началу февраля выбрать площадку все-таки удастся. Мало того, ведомство планирует на перспективу зарезервировать сразу несколько участков для других ФОКов, которые могут возвести в Барнауле.

Не исключено, что парка им. Ленина, вокруг которого развернулась жаркая дискуссия, в этом списке вообще не будет.

Кто из общественников высказался «за»

Между тем, общественники от Минприроды Алтайского края, как оказалось, в застройке данной территории ничего плохого не видят. Эта мысль стала главным посылом их открытого письма губернатору Виктору Томенко.

«Что касается экологической составляющей вопроса, то мнение членов общественного совета при МПР Алтайского края заключается в том, что строительство ФОКа на данной территории не принесет вреда природе города, а напротив станет для него благом», — говорится в документе.

На заседании совета некоторые эксперты подобное мнение открыто поддержали.

Проект ФОКа в парке им. Ленина. Евгений Носенко.

Денис Шубин,

председатель общественного совета при Минприроды Алтайского края:

«Проект ФОКа подразумевает под собой реконструкцию данного парка и его благоустройство — вот чем меня это привлекло. Я за то, что парки трогать нельзя, как и уменьшать зеленые зоны. Но пока проект — единственный реальный механизм приведения в порядок этой территории, другого я не вижу. Нет и финансовых возможностей, которые бы город мог сюда направить. По этой причине у нас по сути каждый парк сейчас в запущенном состоянии.

Юрий Пецух,

член общественного совета , директор компании «Алжелтранс»:

Насколько я понимаю, строительство ФОКа вытеснит часть непонятных объектов с парковой зоны. Там же внутри какие-то гаражи, стоянки. Разве им место в парке? Если территория будет занята спортивным комплексом, это приведет к улучшению всей инфраструктуры. Мы это видим на примере парка спорта, где ухаживают за местностью, есть лавочки, аллейки, фонари. Там хотя бы гулять ночью не страшно. Сейчас территория, где предполагается строительство, заросла кустами, тут же сидят наркоманы. У меня ребенок маленький летом там катался. Так у него среди белого дня пытались велосипед отобрать.

Парк спорта в Барнауле. 2016 год. Евгения Родочинская

Евгений Пугачев,

член общественного совета , начальник Калининского лесохозяйственного участка «Бобровского лесокомбината»:

Я проживал рядом с этим парком 30 лет, и все это время он находился в запущенном состоянии. Многие активисты говорят о том, что там будет вырублено 300 деревьев. Но многие из них даже не подозревают, что это за насаждения. У них перед глазами дубы встают красивые или кедры. А то что это может быть обычный кустарник диаметром восемь сантиметров, мало кто представляет. Я, как многодетный отец, хочу, чтобы мои дети не сидели в компьютерах, а занимались спортом. И я хочу, чтобы ФОК в Барнауле был построен. Тогда хоть какая-то часть территории парка будет приведена в нормальное состояние и будет находиться под надзором.

Кто из общественников высказался «против»

Нашлись и те, кто положительный посыл обращения к губернатору не поддержал. Их главные аргументы — парк нельзя вырубать, в каком бы состоянии он не находился, ФОК проблему территории не решит, строить спорткомплекс можно где угодно.

Свое мнение эксперты выражали эмоционально, порой даже перебивая друг друга.

Сергей Снигирев,

член общественного совета , заместитель начальника «Алтайского краевого ветеринарного центра по предупреждению и диагностике болезней животных»:

Не надо лукавить: все инвесторы, претендующие на какие-то лакомые площадки, всегда обещают благоустройство. Чем все заканчивается, мы знаем. Экологию города надо беречь, а реконструкцию парка проводить только с научным обоснованием. Отдавать его под объекты капитального строительства, я считаю, нельзя.

Сколько средств выделят на спорт? Всего по проекту «Спорт — норма жизни» край получит 1,2 млрд рублей — сумма беспрецедентная и превышает годовой бюджет региона на всю отрасль спорта. Софинансирование составит всего 1%. Кроме двух ФОКов в Барнауле на эти средства построят 59 малых площадок для сдачи норм ГТО в районах, постелют футбольное поле в Бийске, здесь же возведут ледовую арену. Для Славгорода закупят хоккейное снаряжение. В 2019 году новое поле и беговые дорожки уже получила барнаульская спортивная школа «Динамо», в которой занимается более 400 детей.

Дмитрий Золотов,

член общественного совета , Старший научный сотрудник «Института водных и экологических проблем СО РАН»:

В данном письме выглядит так, будто ФОК и парк связаны неразрывными связями, но это не так. Да, надо парками заниматься — делать дорожки, аллеи, лыжероллерные трассы. Только без капитального строительства. Что касается аварийных деревьев, то если они растут в бору, то там наносят вред экологии, там их надо убирать. А в Барнауле эти деревья выделяют кислород, поглощая вредные вещества. Когда садили клены, люди на перед думали.

Людмила Пожидаева,

член общественного совета , координатор краевой программы «Усынови заказник»:

Проблема с парками в Барнауле возникает постоянно, поэтому уменьшать площади зеленых зон ни в коем случае нельзя. Мало того, их надо увеличивать. И когда мои коллеги говорят, что парк Ленина был всегда заброшен и еще 30 лет там будет пахнуть марихуаной, я с этим не согласна. 2019 год показал, что наша общественность может быть активной и добиваться результатов. Мы видим это на примере парка «Изумрудный». Я думаю, за ближайшие два-три года в Барнауле он станет самым образцовым. В дальнейшем пример консолидации усилий и привлечения финансирования будет тиражироваться на другие парки. Поэтому не стоит говорить, что только ФОК спасет парк.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

К какому пришли результату

Вопрос, направлять ли письмо с поддержкой ФОКа в парке, был поставлен на голосование. 11 человек проголосовали «за», 5 членов совета, среди которых экологи Алексей Грибков, Сергей Малыхин, Людмила Пожидаева и другие, — «против».

Председатель общественной социально-экологической организации «Планета» Любовь Бельдеева, которая во время дискуссии высказала недовольство тем, что письмо не было разослано заранее в электронном виде, воздержалась.

Общественный совет решил взять несколько дней на то, чтобы чуть доработать документ с учетом всех пожеланий, но положительное заключение в нем останется без изменений.