Как проходила эстафетная гонка Кубка России среди ветеранов биатлона

В Барнауле прошел региональный этап Кубка России по биатлону среди ветеранов. Спортсмены соревновались с 28 февраля по 1 марта на базе лыжно-биатлонного комплекса Алтайского училища олимпийского резерва. Партнером чемпионата традиционно стал Барнаульский пивоваренный завод.

В соревнованиях участвовали 55 спортсменов из 13 городов и 7 регионов. Как правило, в Барнаул из года в год приезжают одни и те же участники. В эти же сроки в Ульяновске проводился чемпионат России по биатлону среди ветеранов. Соревнования поделили по зонам: в Ульяновске они для европейской части России, а на Алтае — для Сибири, Дальнего Востока и Урала. Ветераны спорта находятся на самофинансировании, а приезд из Санкт-Петербурга в Барнаул стоит достаточно больших денег. По словам Андрея Угарова, если бы не параллельные соревнования, на Алтай приехало бы еще человек 30.

28 февраля прошла спринтерская гонка, алтайские представители заняли три первых места, одно первое место занял представитель Красноярска.

Спринт — это самая короткая дисциплина в биатлоне, участники стартуют раздельно, один за другим и проходят три круга с двумя огневыми рубежами. Первая стрельба проводится из положения лежа, вторая — стоя. За каждый промах проходят штрафной круг — дополнительный отрезок дистанции, равный 100 м.

29 февраля состоялась эстафетная гонка. Эстафета очень похожа на спринтерскую гонку, но есть три дополнительных патрона на каждом огневом рубеже, которые можно использовать в случае оставшихся незакрытых мишеней. Шансы на стрельбу без штрафа заметно увеличиваются.

1 марта проходила индивидуальная гонка, при которой за промах биатлонист наказывается не штрафным кругом, а прибавкой к общему времени одной штрафной минуты. Участники проходят четыре огневых рубежа в следующем порядке: лежа, стоя, лежа, стоя.

Победители и призеры соревнований получили кубки, медали и дипломы, а также ценные призы.