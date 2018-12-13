Зачем алтайские предприниматели стали тратить деньги на корпоративный спорт

Мини-футбол — самый массовый и востребованный вид спорта в нашем регионе. Профессиональной региональной команды, как у соседей-новосибирцев, у нас нет, зато предостаточно любительских.
В сезоне-2018/19 только в чемпионате Алтайского края их больше 120. Есть свои турниры и у отдельных территорий.
Если посмотреть заявку, то станет ясно — бизнес давно связан с мини-футболом. Есть здесь команды из сферы торговли, общепита, промышленности, энергетики и даже IT. Правда, зачастую корпоративными эти команды назвать можно только отчасти: имя свое вместе с первоначальным взносом компании предоставляют, а вот игроки приходят со стороны, «своих» от силы пара человек.
Андрей Проскурин, директор «Алтайской краевой ассоциации мини-футбола», объясняет: спонсоров футболисты привлекают, как правило, по знакомству. Если руководитель фирмы еще и увлечен спортом, есть вероятность, что команда проживет несколько сезонов. Если нет, это будет только «игрушка» — поигрался разок и «прикрыл лавочку».
Но есть иные примеры. История команды «Алтайэнергосбыт» началась больше восьми лет назад в поселке Восточном. Здесь на маленькой гравийной площадке когда-то проходили первые в Барнауле любительские турниры по мини-футболу.
Команда «энергетиков» к самой отрасли имела опосредованное отношение. Компания сделала взнос, выдала форму — и все, играйте. В первый же сезон «Алтайэнергосбыт» стал победителем в своей лиге.
Подход к формированию команды начали менять через пару лет, когда было решено принять на работу молодого футболиста. Выпускника химфака АлтГУ Александра Дорохова, который успешно играл в корпоративной команде, взяли в «Алтайэнергосбыт» курьером. Руководство подстраховалось: если разберется в документах — значит, толковый, а если толковый, то сможет работать и в других подразделениях. Через месяц парень уже был инженером по охране труда.
За пять последующих лет еще семь молодых специалистов вошли в коллектив. А Александр Дорохов уже дорос до руководителя сектора и задумался о получении профильного энергетического образования.
Сейчас «Алтайэнергосбыт» выступает на спартакиаде энергетиков Алтайского края и корпоративном международном турнире Кубок «Интер РАО», объединяющем сильнейшие мини-футбольные команды транснациональной корпорации «Интер РАО». Команда «Теласи», например, неоднократный победитель чемпионата Грузии, участник Кубка УЕФА.
В чемпионате Алтайского края по мини-футболу «Алтайэнергосбыт» играет в сильнейшей суперлиге. Здесь же выступают и две другие команды энергетиков — «Алтайэнерго» и «Алтайкрайэнерго». Корпоративным футболом они заболели вслед за «сбытом».
«Вирус» под названием «мини-футбол» уже перекинулся и на девушек. И первым «заразившимся» стал Сбербанк.
В 2017 году сотрудницы алтайского подразделения банка пришли в мини-футбол, по сути, от безысходности: на грядущие всесибирские соревнования надо было выставлять команду. Итоговое пятое место из семи команд на тот момент казалось впечатляющим результатом.
В 2018 году Сбербанк взялся за женский мини-футбол уже серьезнее. Тренировки на главном поле барнаульского «Динамо» у сотрудниц начались в июле, за три месяца до поездки в Новосибирск. Профессиональный тренер пришел из структуры главного клуба, занятия проводились два раза в неделю. Все четко и по плану.
На стадион работницы Сбербанка приходили с детьми — раз не с кем их оставить, не пропускать же тренировку.
Осенью команда начала набираться опыта: сначала поиграла в Кубке содружества, в котором сенсационно взяла бронзу, а затем заявилась в чемпионате края по мини-футболу среди женщин. Место оказалось лишь восьмое из девяти, но в данном случае точно: главное не победа, главное — участие.
Результат не заставил себя ждать, в ноябре на корпоративном турнире в Новосибирске женская команда алтайского Сбербанка стала победителем, выиграв в финале у многократных победительниц этих соревнований из столицы Сибири.
Когда после триумфа встал вопрос, стоит ли продолжать тренировки дальше, футболистки ответили однозначно — да.
Сейчас они готовятся к зимнему чемпионату края, который стартует в начале следующего года. Сбербанк станет первой корпоративной командой этого турнира. Первой, но, скорее всего, не последней.
В боулинге тоже намечается корпоративный бум. Сейчас в любительском чемпионате края по этому виду спорта шесть лиг. Три из них формируются по уровню мастерства: суперлига — для профессиональных игроков, первая — для опытных, вторая — для новичков.
Еще три лиги — по специализациям: для риэлторов, для банкиров, и отдельная лига есть у компании «Русский продукт». В каждой из них по 7−10 команд. В ближайшее время к ним могут присоединиться и туристические агентства.
Роман Леонов, тренер «Алтайской боулинг-академии» и один из организаторов турнира, рассказывает: разделение чемпионата по направлениям было изначально, командам так было интереснее — здесь и активность, и азарт, и непосредственное общение с коллегами из других компаний.
Роман Леонов,
тренер «Алтайской боулинг-академии»:
Чем хорош боулинг? Затраты небольшие: нужен только взнос, на экипировку и инвентарь можно не тратиться. А эффект колоссальный. Корпоративный спорт позволяет решать проблему лояльности и продуктивности сотрудников, а еще дает им возможность подвигаться. Сидячий образ жизни в офисах еще никому здоровья не добавлял.
Команда «Классика Недвижимость» в лиге риэлторов играет уже год. А началось все с одного человека. Сотрудник агентства Денис Важенцов, большой любитель покатать шары, как-то предложил своим коллегам поиграть вместе. Команда набралась сразу.
«Коллектив у нас дружный, но спортивный азарт добавил сплоченности», — рассказал Денис.
Волейбол тоже в поле зрения алтайских компаний. «Лига любительского спорта» начала проводить соревнования по этому виду спорта в формате микст четыре года назад. Начиналось все с восьми команд, сейчас их уже 15. Прогресс очевиден.
Команда ВТБ сейчас играет во второй лиге. Ее капитан Рубен Нуроян рассказывает: четыре года назад в банке о волейболе даже не слышали, корпоративная команда была только по футболу, все внимание уделялось ей. Волейболистам, которых в структуре ВТБ оказалось немало, стало как-то обидно.
Рубен Нуроян,
капитан корпоративной команды ВТБ по баскетболу:
Сначала внутри подразделений банка в Алтайском крае мы провели турнир «Летящий мяч», по итогам которого сформировали сборную. Эта команда выступает на турнирах среди организаций Барнаула, участвует в корпоративных чемпионатах. Вы бы только видели, как горят глаза у моих коллег, когда мы побеждаем. Это незабываемое ощущение, которое нас всех объединяет.
Вместе с ВТБ в «Лиге любительского спорта» выступает и волейбольная команда Сбербанка. Но жесткого банковского дерби у них нет, напротив. «С коллегами из Сбербанка мы не только играем, но и тренируемся, разбираем свои ошибки. Волейбол стал полноценной площадкой для общения. Надеюсь, что со временем корпоративных команд будет еще больше», — рассказал Рубен.
По его словам, сейчас рассматривается возможность проведения отдельного волейбольного турнира среди алтайских банков. А там, глядишь, и в полноценную спартакиаду все может перерасти.
- Футбол, мини-футбол, женский мини-футбол, пляжный футбол, футбол 8×8 — altaifootball.ru
- Баскетбол и волейбол — mysport.ru
- Хоккей — altai.nhliga.org
- Боулинг — altai-bowling.ru
Мини-футбол
- Взнос — от 30 тыс. руб. за сезон
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- Инвентарь — от 3 тыс. руб. за мяч
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Хоккей
- Взнос — нет данных
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- от 70 тыс. для игрока
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Боулинг
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Удивительная история несколько лет назад произошла со слесарем-сантехником барнаульского ж/д вокзала, который после проигрыша на корпоративных соревнованиях решил полностью пересмотреть всю жизнь. А дело обстояло так.
Плаванием 49-летний Олег Голомедов занимался только в детстве, но после почти 30-летней передышки решил тряхнуть стариной. На отборочном краевом этапе он без подготовки смог стать вторым, войдя в сборную Западно-Сибирского отделения. В финале летней спартакиады работников железнодорожного транспорта России — 2014 в Калининграде вышла осечка: Голомедов занял лишь 11-е место. И жутко разозлился.
После возвращения со спартакиады Олег отказался от курения, купил профессиональную плавательную амуницию и начал каждый день, включая субботу и воскресенье, тренироваться в бассейне. А чтобы восстановить «дыхалку» после 30 лет стажа курильщика, стал еще и бегать по выходным. Как результат, через год на тех же корпоративных соревнованиях слесарь барнаульского вокзала смог завоевать серебро.
Через год ему поступило другое предложение — попробовать себя в плавании в холодной воде. После восьми месяцев тренировок Голомедов стал участником чемпионата мира в Тюмени. В заплыве на 25 метров брассом Олег оставил за спиной нескольких иностранцев (на турнир приехали спортсмены из 45 стран) и пропустил вперед лишь двоих соотечественников, установил личный рекорд и завоевал бронзовую медаль мирового первенства.