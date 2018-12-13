Зачем алтайские предприниматели стали тратить деньги на корпоративный спорт

Корпоративным фитнесом алтайские компании уже не удивишь: небольшие тренажерные залы, беговые дорожки, настольный теннис — все это есть в офисах у многих. Но некоторые работодатели пошли еще дальше: они сколачивает команды, участвуют в турнирах и собирают толпы коллег-фанатов.

Краткое содержание

Мини-футбол — самый массовый и востребованный вид спорта в нашем регионе. Профессиональной региональной команды, как у соседей-новосибирцев, у нас нет, зато предостаточно любительских.

В сезоне-2018/19 только в чемпионате Алтайского края их больше 120. Есть свои турниры и у отдельных территорий.

Если посмотреть заявку, то станет ясно — бизнес давно связан с мини-футболом. Есть здесь команды из сферы торговли, общепита, промышленности, энергетики и даже IT. Правда, зачастую корпоративными эти команды назвать можно только отчасти: имя свое вместе с первоначальным взносом компании предоставляют, а вот игроки приходят со стороны, «своих» от силы пара человек.

Андрей Проскурин, директор «Алтайской краевой ассоциации мини-футбола», объясняет: спонсоров футболисты привлекают, как правило, по знакомству. Если руководитель фирмы еще и увлечен спортом, есть вероятность, что команда проживет несколько сезонов. Если нет, это будет только «игрушка» — поигрался разок и «прикрыл лавочку».

Но есть иные примеры. История команды «Алтайэнергосбыт» началась больше восьми лет назад в поселке Восточном. Здесь на маленькой гравийной площадке когда-то проходили первые в Барнауле любительские турниры по мини-футболу.

Команда «энергетиков» к самой отрасли имела опосредованное отношение. Компания сделала взнос, выдала форму — и все, играйте. В первый же сезон «Алтайэнергосбыт» стал победителем в своей лиге.

Подход к формированию команды начали менять через пару лет, когда было решено принять на работу молодого футболиста. Выпускника химфака АлтГУ Александра Дорохова, который успешно играл в корпоративной команде, взяли в «Алтайэнергосбыт» курьером. Руководство подстраховалось: если разберется в документах — значит, толковый, а если толковый, то сможет работать и в других подразделениях. Через месяц парень уже был инженером по охране труда.

За пять последующих лет еще семь молодых специалистов вошли в коллектив. А Александр Дорохов уже дорос до руководителя сектора и задумался о получении профильного энергетического образования.

Мини-футбол в Барнауле Из архива редакции

Сейчас «Алтайэнергосбыт» выступает на спартакиаде энергетиков Алтайского края и корпоративном международном турнире Кубок «Интер РАО», объединяющем сильнейшие мини-футбольные команды транснациональной корпорации «Интер РАО». Команда «Теласи», например, неоднократный победитель чемпионата Грузии, участник Кубка УЕФА.

В чемпионате Алтайского края по мини-футболу «Алтайэнергосбыт» играет в сильнейшей суперлиге. Здесь же выступают и две другие команды энергетиков — «Алтайэнерго» и «Алтайкрай­энерго». Корпоративным футболом они заболели вслед за «сбытом».

Первые на Алтае

«Вирус» под названием «мини-футбол» уже перекинулся и на девушек. И первым «заразившимся» стал Сбербанк.

В 2017 году сотрудницы алтайского подразделения банка пришли в мини-футбол, по сути, от безысходности: на грядущие всесибирские соревнования надо было выставлять команду. Итоговое пятое место из семи команд на тот момент казалось впечатляющим результатом.

В 2018 году Сбербанк взялся за женский мини-футбол уже серьезнее. Тренировки на главном поле барнаульского «Динамо» у сотрудниц начались в июле, за три месяца до поездки в Новосибирск. Профессиональный тренер пришел из структуры главного клуба, занятия проводились два раза в неделю. Все четко и по плану.

На стадион работницы Сбербанка приходили с детьми — раз не с кем их оставить, не пропускать же тренировку.

Футбол. СС0

Осенью команда начала набираться опыта: сначала поиграла в Кубке содружества, в котором сенсационно взяла бронзу, а затем заявилась в чемпионате края по мини-футболу среди женщин. Место оказалось лишь восьмое из девяти, но в данном случае точно: главное не победа, главное — участие.

Результат не заставил себя ждать, в ноябре на корпоративном турнире в Новосибирске женская команда алтайского Сбербанка стала победителем, выиграв в финале у многократных победительниц этих соревнований из столицы Сибири.

Когда после триумфа встал вопрос, стоит ли продолжать тренировки дальше, футболистки ответили однозначно — да.

Сейчас они готовятся к зимнему чемпионату края, который стартует в начале следующего года. Сбербанк станет первой корпоративной командой этого турнира. Первой, но, скорее всего, не последней.

Не только для американцев

В боулинге тоже намечается корпоративный бум. Сейчас в любительском чемпионате края по этому виду спорта шесть лиг. Три из них формируются по уровню мастерства: суперлига — для профессиональных игроков, первая — для опытных, вторая — для новичков.

Еще три лиги — по специализациям: для риэлторов, для банкиров, и отдельная лига есть у компании «Русский продукт». В каждой из них по 7−10 команд. В ближайшее время к ним могут присоединиться и туристические агентства.

Боулинг. CC0

Роман Леонов, тренер «Алтайской боулинг-академии» и один из организаторов турнира, рассказывает: разделение чемпионата по направлениям было изначально, командам так было интереснее — здесь и активность, и азарт, и непосредственное общение с коллегами из других компаний.

Роман Леонов,

тренер «Алтайской боулинг-академии»:

Чем хорош боулинг? Затраты небольшие: нужен только взнос, на экипировку и инвентарь можно не тратиться. А эффект колоссальный. Корпоративный спорт позволяет решать проблему лояльности и продуктивности сотрудников, а еще дает им возможность подвигаться. Сидячий образ жизни в офисах еще никому здоровья не добавлял.

Команда «Классика Недвижимость» в лиге риэлторов играет уже год. А началось все с одного человека. Сотрудник агентства Денис Важенцов, большой любитель покатать шары, как-то предложил своим коллегам поиграть вместе. Команда набралась сразу.

«Коллектив у нас дружный, но спортивный азарт добавил сплоченности», — рассказал Денис.

Прогрессирующий волейбол

Волейбол тоже в поле зрения алтайских компаний. «Лига любительского спорта» начала проводить соревнования по этому виду спорта в формате микст четыре года назад. Начиналось все с восьми команд, сейчас их уже 15. Прогресс очевиден.

Волейбол. Олег Богданов

Команда ВТБ сейчас играет во второй лиге. Ее капитан Рубен Нуроян рассказывает: четыре года назад в банке о волейболе даже не слышали, корпоративная команда была только по футболу, все внимание уделялось ей. Волейболистам, которых в структуре ВТБ оказалось немало, стало как-то обидно.

Рубен Нуроян,

капитан корпоративной команды ВТБ по баскетболу:

Сначала внутри подразделений банка в Алтайском крае мы провели турнир «Летящий мяч», по итогам которого сформировали сборную. Эта команда выступает на турнирах среди организаций Барнаула, участвует в корпоративных чемпионатах. Вы бы только видели, как горят глаза у моих коллег, когда мы побеждаем. Это незабываемое ощущение, которое нас всех объединяет.

Вместе с ВТБ в «Лиге любительского спорта» выступает и волейбольная команда Сбербанка. Но жесткого банковского дерби у них нет, напротив. «С коллегами из Сбербанка мы не только играем, но и тренируемся, разбираем свои ошибки. Волейбол стал полноценной площадкой для общения. Надеюсь, что со временем корпоративных команд будет еще больше», — рассказал Рубен.

По его словам, сейчас рассматривается возможность проведения отдельного волейбольного турнира среди алтайских банков. А там, глядишь, и в полноценную спартакиаду все может перерасти.

Волейбол СС0

По каким командным видам спорта есть любительские турниры

Футбол , мини-футбол , женский мини-футбол , пляжный футбол , футбол 8×8 — altaifootball.ru

мини-футбол женский мини-футбол пляжный футбол футбол 8×8 — altaifootball.ru Баскетбол и волейбол — mysport.ru

Хоккей — altai.nhliga.org

Боулинг — altai-bowling.ru

Сколько стоит собрать команду ( усредненные данные)

Мини-футбол Взнос — от 30 тыс. руб. за сезон

Стоимость формы — от 1,2 тыс. руб. за комплект

Инвентарь — от 2,5 тыс. руб. за мяч

Аренда зала для тренировки — от 1 тыс. руб. за час Волейбол Взнос — 7 тыс. руб. за сезон

Стоимость формы — от 1 тыс. руб. за комплект

Инвентарь — от 3 тыс. руб. за мяч

Аренда зала для тренировки — от 1 тыс. руб. за час Хоккей Взнос — нет данных

Стоимость формы — от 100 тыс. руб. для вратаря,

от 70 тыс. для игрока

Инвентарь — от 10 тыс. руб. ( клюшка), 50 руб. ( шайба)

клюшка), 50 руб. шайба) Аренда площадки для тренировок — 6−8 тыс. руб. за час в крытом комфортабельном зале , 2−4 тыс. на открытой площадке. Боулинг Взнос — 2,5 тыс. руб. за этап

Стоимость формы — обувь предоставляет боулинг-центр

Инвентарь — шары предоставляет боулинг-центр

Аренда зала для тренировки — 800 руб. ( в вечернее время), 500 руб. за час ( в дневное время). Плюс 500 рублей , если заниматься с инструктором.

Футбол. СС0

Случайный проигрыш вознес вверх

Удивительная история несколько лет назад произошла со слесарем-сантехником барнаульского ж/д вокзала, который после проигрыша на корпоративных соревнованиях решил полностью пересмотреть всю жизнь. А дело обстояло так.

Плаванием 49-летний Олег Голомедов занимался только в детстве, но после почти 30-летней передышки решил тряхнуть стариной. На отборочном краевом этапе он без подготовки смог стать вторым, войдя в сборную Западно-Сибирского отделения. В финале летней спартакиады работников железнодорожного транспорта России — 2014 в Калининграде вышла осечка: Голомедов занял лишь 11-е место. И жутко разозлился.

Плавание. Олег Богданов

После возвращения со спартакиады Олег отказался от курения, купил профессиональную плавательную амуницию и начал каждый день, включая субботу и воскресенье, тренироваться в бассейне. А чтобы восстановить «дыхалку» после 30 лет стажа курильщика, стал еще и бегать по выходным. Как результат, через год на тех же корпоративных соревнованиях слесарь барнаульского вокзала смог завоевать серебро.

Через год ему поступило другое предложение — попробовать себя в плавании в холодной воде. После восьми месяцев тренировок Голомедов стал участником чемпионата мира в Тюмени. В заплыве на 25 метров брассом Олег оставил за спиной нескольких иностранцев (на турнир приехали спортсмены из 45 стран) и пропустил вперед лишь двоих соотечественников, установил личный рекорд и завоевал бронзовую медаль мирового первенства.