Как выявляются юные звезды биатлона в Алтайском крае

30 сентября 2023 г. в Барнауле на биатлонном комплексе состоялась «Эстафета поколений» посвященная окончанию летнего сезона. Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта Алтайского края, Фонд социальных проектов Александра Локтева, АКСОО «Союза ветеранов биатлона Алтая», ОО «Федерация биатлона Алтайского края», ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».

Информационную поддержку, а также призы и подарки победителям традиционно предоставил «Барнаульский пивоваренный завод».

На старт вышли биатлонисты всех возрастов, младшие — которые только начинают свой спортивный путь, спортсмены входящие в сборную команду страны, действующие чемпионы России и биатлонисты категории «Мастерс». Возрастная категория — максимальная — от 9 лет до 70 лет.

Такие соревнования проводятся только в Барнауле, уникальность их в том, что в одной эстафете используется и пневматическое оружие, из которого стреляют младшие, и малокалиберное, из которого стреляют старшие.

Эстафетная гонка включала 7 этапов со стрельбой на 2-х рубежах. Эстафета передавалась от молодых более старшим участникам.

В составе 9 команд, вышедших на старт, были представители Алтайского края из Барнаула, Бийска, Заринска, Змеиногорска.

В «Эстафете поколений» составы команд формировались произвольно, но несмотря на это, борьба была острой, лидеры менялись после каждого этапа и вплоть до финишного этапа, было сложно было назвать кто из команд войдет в число призеров.

В Барнауле на биатлонном комплексе состоялась «Эстафета поколений». Фото: Олег Укладов. В Барнауле на биатлонном комплексе состоялась «Эстафета поколений». Фото: Олег Укладов. В Барнауле на биатлонном комплексе состоялась «Эстафета поколений». Фото: Олег Укладов.

После окончания соревнований состоялось награждение, победителей и призеров соревнований кубками, медалями, дипломами, и ценными призами, которые учредил председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Локтев Сергей Александрович:

Осенняя «Эстафета поколений» для города Барнаула — добрая традиция! В этом году, на осенних стартах, мы заявили еще одну категорию — это девочки и мальчики 9-10 лет. И здесь целью соревнований с уверенностью могу назвать проверку нашего подрастающего поколения — очень важно нам понимать на что оно способно, в какой ребята физической форме. Эти соревнования приурочены если коротко, «звездочек» выявлять, и такие «звёздочки» только радуют нас, ветеранов биатлона, — отмечает Сергей Локтев.

Все участники соревнований были награждены призами от Барнаульского пивоваренного завода.

Победители и призеры «Эстафета поколений»

1 место — команда Алтайского края:

Лымарь Ксения, Губарева Регина, Токарев Макар, Беспаликов Евгений, Егоров Платон, Угаров Андрей, Лыжин Иван.

2 место — Барнаульская федерация биатлона: Атоян Богдан, Петракова Дарья, Егоров Тихон, Попов Егор, Чехонатских Тимофей, Толмачев Владимир, Рыбин Сергей.

3 место — г. Заринск: Семакин Михаил, Кривенкова Екатерина, Тенешев Тимофей, Волков Кирилл, Кожевин Михаил, Горелов Иван, Кожевин Алексей.