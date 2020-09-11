Какая боль. «Динамо-Барнаул» потерпело первое разгромное поражение на выезде

10 сентября футбольная команда «Динамо-Барнаул» встречалась в гостях с командой «Челябинск». Счет оказался огромным и разгромным — 0:4. Пусть до результата «Аргентина-Ямайка» 5:0, о котором поет группа «Чайф», не дошло, но от этого все равно не легче.

Как пишет «Алтайский спорт», в первом тайме ощутимым преимуществом владели хозяева. Возможно, причиной этому стала значительная ротация в стане динамовцев: в обороне дебютировал Николай Шинкевич, в полузащите вышли Виктор Липин и Михаил Осипов, ну, а на острие неожиданно появился Игорь Абрамов.

Владимир Завьялов, который много лет был главным атакующим звеном «Динамо», остался в запасе.

Казалось, что перетусовка состава слегка обострила недопонимание между барнаульскими звеньями, поскольку при первых вылазках в атаку мяч долго у гостей не держался. Челябинцы тоже не могли похвастаться лоском утонченных и опасных созидательных действий, однако эффективно использовали первый же угловой в матче и обновили цифры на табло: 1:0.

А дальше — как по накатанному. В начале второго тайма получаем второй и шансов отыграться в сложившихся условиях почти не остается. «Челябинск», напротив, почувствовав, «вкус крови» начал рваться вперед, на 81 минуте матча еще раз увеличив счет, а на 90-той доведя его до неприличного.

Таким образом «динамовцы» проиграли третий матч подряд, забив при этом всего один гол, а пропустив в свои ворота семь.

21 сентября команду ожидает еще одно серьезное испытание — в Барнаул приедет лидер группы № 4 команда «КАМАЗ».