Какие групповые тренировки теперь есть в «Рельефе» ТРЦ «Пионер»

В новом просторном зале спортивного клуба РЕЛЬЕФ, расположенном на пятом этаже ТРЦ ПИОНЕР , теперь можно не только заниматься на тренажерах, но и посещать групповые тренировки по разным направлениям — от самых интенсивных до спокойных и расслабляющих. Расскажем подробнее о том, какие направления для вас подготовили наши спортивные инструкторы.

«ABL» — это уникальная программа 3в1: стройные ноги, упругие ягодицы, красивый подтянутый живот. Данная тренировка включает в себя комплексы упражнений, нагружающие верхний и нижний пресс, ягодицы и бедра. Упражнения выполняются с использованием степ-платформ, гантелей, бодибаров и других видов отягощений. Это позволяет дать мышцам необходимую нагрузку и в результате «подтянуть» проблемные зоны и убрать с них лишний объём. Полноценная тренировка для активной борьбы с килограммами и сантиметрами!

Групповая тренировка в «Рельефе». Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Программа «Ягодицы и пресс» включает в себя занятия, направленные на похудение и укрепление мышц, на создание стройных ног и красивых ягодиц. На тренировках убираем объёмы в бёдрах, «галифе», сушим внутреннюю поверхность бёдер. Эффективный результат для соблазнительных форм!

Групповая тренировка в «Рельефе». Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

«Фитнес-Step» — групповое направление в фитнесе, которое включает в себя как аэробную часть, так и силовую, в которой прорабатываются все мышцы тела за одну тренировку. Особенностью тренировки является чередование интенсивных и менее интенсивных упражнений для обеспечения поочередного напряжения и расслабления мышц, что дает ощутимый эффект, без последствий перетренированности. Всего одно занятие — и вы в тонусе.

Групповая тренировка в «Рельефе». Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

«Стретчинг и растяжка» — направление для тех, кто давно мечтал о гибком теле, шпагате и идеальной осанке. Осуществим это желание вместе! Стретчинг поможет исправить или создать красивую осанку. Мышцы окрепнут и не будет возникать чувство зажатости и скованности. Подтянутся мышцы и разгладится кожа в местах, где чаще всего откладывается целлюлит. Плюсом вы получите ощущение бодрости во всём теле.

Бодрая смесь «FIT MIX» состоит из современных фитнес-направлений, которые либо комбинированно применяются в одной тренировке, либо чередуются. Этот вид фитнеса включает в себя силовые, функциональные, аэробные (степ) и другие тренировки. Мы смешали для вас самые эффективные упражнения для максимального заряда энергией и позитивом!

Групповая тренировка в «Рельефе». Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Гармоничная тренировка «MIND BODY» (Душа плюс тело) — это сбалансированное и комплексное здоровье, симбиоз физического и эмоционального наслаждения от двигательной активности. Мягкий и расслабляющий вид фитнеса для всех желающих.

Ждём вас на наших тренировках, вместе мы будем стремиться к здоровому образу жизни и привнесём в обычный будний вечер немного спорта и физической активности.

Уточнить расписание, стоимость занятий и получить дополнительную информацию можно по тел. 8−961−989−99−98