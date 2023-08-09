Какой фитнес-зал появится на месте Hummer Fit

На их сайте указано, что это совершенно новый фитнес-клуб, который никак не связан с Hummer Fit.

В Geekspace Fitness основывается штаб-квартира федерации паурлифтинга WPF. Это даст возможность спортсменам поучаствовать в турнирах как для любителей так и для профессионалов. Профессионалам гарантируют денежные призы независимо от статуса соревнований.

Первый чемпионат Алтайского края по пауэрлифтингу состоится уже 30 сентября, передает АМИТЕЛ.

Напомним, что Hummer Fit закрылся очень быстро и не дал возможности клиентам сдать абонементы, хотя обещал вернуть деньги. Сейчас на сайте Geekspace Fitness указано, что люди закрывшегося клуба могут подать заявление на возврат средств, также там можно скачать образец заявления.

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