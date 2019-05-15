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Спорт

Канадский хоккеист забил победный гол на последней секунде матча ЧМ-2019

Победный гол на последней секунде забил нападающий сборной Канады Марк Стоун.

Шайба. Хоккей.
Шайба. Хоккей.
СС0

Форвард «Вегас Голден Найтс» забил самый поздний победный гол на чемпионатах мира в 21 веке, отобрав рекорд у Александра Овечкина. Сборная Словакии уступила команде Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:6.

Нападающий сборной России забил победный гол в матче со Швецией на ЧМ-2008 за шесть секунд до конца основного времени матча.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. Финал будет сыгран 26 мая, пишет Чемпионат.com .

В Кошице играют команды из группы, А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания).

На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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