Канадский хоккеист забил победный гол на последней секунде матча ЧМ-2019

Форвард «Вегас Голден Найтс» забил самый поздний победный гол на чемпионатах мира в 21 веке, отобрав рекорд у Александра Овечкина. Сборная Словакии уступила команде Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:6.
Stone seals the deal for @HC_Men with 1.8 seconds left in this WILD game ????#SVKCAN #IIHFWorlds @GoldenKnights pic.twitter.com/GPyk03gReD— IIHF (@IIHFHockey) 13 мая 2019 г.
Нападающий сборной России забил победный гол в матче со Швецией на ЧМ-2008 за шесть секунд до конца основного времени матча.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. Финал будет сыгран 26 мая, пишет Чемпионат.com .
В Кошице играют команды из группы, А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания).
На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).