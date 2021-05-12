Канчельскис считает, что барнаулец Соболев поможет сборной России на Евро-2020

Бывший полузащитник российской сборной по футболу Андрей Канчельскис рассказал, кто, по его мнению, должен сыграть в нападении нашей команды на чемпионате Европы, а также прокомментировал возможность включения в заявку молодых игроков.

«Из тройки Соболев, Смолов и Заболотный в комплект к Дзюбе предпочтение отдаю первым двум. Они должны ехать на турнир… Ребятам из молодёжки ещё рано. Все кричали про хорошую молодёжь, пока я её не вижу», — заявил Канчельскис.

Напомним, что Александр Соболев, который является воспитанником «Динамо» из Барнаула, сейчас играет за московский «Спартак». За сборную России он выступает с 2020 года. Проведя пять матчей в составе национальной команды, Александр отметился двумя голами.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу будет проходить с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В Северной столице нашей страны пройдут три поединка группы B, в которую попала сборная России, три встречи группы E, а также один из четвертьфиналов. Экспертные прогнозы на эти и другие матчи можно найти по ссылке: https://www.vseprosport.ru/news/uefa-euro.* Специалисты уверены, что нашей команде удастся выйти из группы со второго места. Оправдаются ли эти ожидания — узнаем совсем скоро.

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