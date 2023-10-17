Каратэ не только пацан. Как в Барнауле прошел масштабный турнир популярных единоборств

В минувшие выходные Барнаул принимал масштабный турнир по киокушин карате "Кубок Евразии". Два дня на пяти татами выступали 760 спортсменов из 18 регионов России и Казахстана, представляющие четыре международных направления карате. Это впечатляющее зрелище - в фоторепортаже altapress.ru.

Представительный турнир проходил в 60 весовых и возрастных категориях. На татами сошлись как именитые спортсмены – призеры первенств мира, Европы, России и Казахстана, так и начинающие бойцы.

В первый день турнира, 14 октября, состоялись детские соревнования для спортсменов от 6 до 11 лет. На следующий день выясняли, кто сильнее, юниоры, а также взрослые каратисты.

В рамках барнаульского турнира прошло собрание "Кубка Евразии", на котором анонсировали детско-юношеский чемпионат мира среди участников 12-17 лет. Он пройдет в Астане 1 августа 2024 года.

Уже известно, где пройдет следующий "Кубок Евразии", - его примет Караганда. Ожидается, что в турнире 2024 года будет участвовать более 2 тыс. спортсменов.

Как появился турнир

История "Кубка Евразии" начиналась в 2002 году. Создан турнир на границе Казахстана и России, в Рубцовске.

В первое время он назывался «Сибирь Азия». В 2014 году название сменили на «Кубок Евразии», а местом проведения стал Барнаул. Произошло это из-за увеличения количества участников и появления новых стран: Японии, Ирана, Чили и далее Кувейта, Сирии, Узбекистана.

Турнир "Кубок Евразии" в Барнауле. предоставлено организаторами турнира

В прошлом году в Казахстане "Кубок Евразии" проходил одновременно на девяти татами.