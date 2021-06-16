Каждый барнаулец сможет бесплатно тренироваться под руководством профессионального тренера

Парк спорта А. Смертина, АНО «На спорте» и компания «МейТан» возобновляют проект бесплатных городских тренировок. «Фитнес в парке» вновь становится доступнее. С 2017 года на территории Парка спорта А. Смертина, каждое лето можно было присоединиться к систематическому занятию спортом абсолютно бесплатно. Лишь в 2020 году, из-за пандемии, проект был заморожен.

Но с 18 июня 2021 года любой желающий вновь сможет придти на занятия. Тренировки будут проводить профессиональные тренеры и фитнес инструкторы в современном динамичном формате, с музыкальным сопровождением. Время каждой тренировки 50−60 мин.

Бесплатные занятия будут проводить по следующим дням:

Вторник — Sociel dance ( с 19:00—20:00 )

— Sociel dance ) Пятница — силовая/функциональная тренировка ( с 19:00—20:00 )

«Фитнес в парке» становится доступнее. Парк спорта А. Смертина. «Фитнес в парке» становится доступнее. Парк спорта А. Смертина. «Фитнес в парке» становится доступнее. Парк спорта А. Смертина. «Фитнес в парке» становится доступнее. Парк спорта А. Смертина. «Фитнес в парке» становится доступнее. Парк спорта А. Смертина.

Любой желающий, вне зависимости от возраста и физической подготовки, может принять участие в проекте. Главное придти в удобной, спортивной одежде. Каждый получит дневник личных достижений, где тренеры будут вести учет успеваемости. В конце сезона будут подведены итоги и самых активных горожан организаторы и партнеры проекта наградят памятными призами и подарками.

Презентация программы и первая бесплатная тренировка состоятся 18 июня в 19:00 в Парке спорта А. Смертина по адресу: ул. Энтузиастов 12-В (фестивальная площадка).

Программа направлена на популяризацию здорового образа жизни и привлечению горожан к спорту. Период проведения бесплатных городских тренировок: с 18 июня по 31 августа 2021 г.

Помимо бесплатных тренировок в Парке спорта проходят и дополнительные платные занятия, для самых активных любителей спорта на свежем воздухе.

Расписание по дням:

Понедельник — силовая/функциональная тренировка ( с 19:00—20:00 )

) Среда — силовая/функциональная тренировка ( с 19:00—20:00 )

) Четверг — растяжка ( с 19:00—20:00 )

Чтобы попасть в эту группу, необходимо подать заявку по телефону +7 (923)649−21−06 Виктор Буденый.

Следить за ходом проекта можно в инстаграм аккаунтах: @parksporta22, @v.budennyy_coach