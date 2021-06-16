Каждый барнаулец сможет бесплатно тренироваться под руководством профессионального тренера

Но с 18 июня 2021 года любой желающий вновь сможет придти на занятия. Тренировки будут проводить профессиональные тренеры и фитнес инструкторы в современном динамичном формате, с музыкальным сопровождением. Время каждой тренировки 50−60 мин.
Бесплатные занятия будут проводить по следующим дням:
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Вторник — Sociel dance (
с 19:00—20:00)
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Пятница — силовая/функциональная тренировка (
с 19:00—20:00)
Любой желающий, вне зависимости от возраста и физической подготовки, может принять участие в проекте. Главное придти в удобной, спортивной одежде. Каждый получит дневник личных достижений, где тренеры будут вести учет успеваемости. В конце сезона будут подведены итоги и самых активных горожан организаторы и партнеры проекта наградят памятными призами и подарками.
Презентация программы и первая бесплатная тренировка состоятся 18 июня в 19:00 в Парке спорта А. Смертина по адресу: ул. Энтузиастов 12-В (фестивальная площадка).
Программа направлена на популяризацию здорового образа жизни и привлечению горожан к спорту. Период проведения бесплатных городских тренировок: с 18 июня по 31 августа 2021 г.
Помимо бесплатных тренировок в Парке спорта проходят и дополнительные платные занятия, для самых активных любителей спорта на свежем воздухе.
Расписание по дням:
- Понедельник — силовая/функциональная тренировка (
с 19:00—20:00)
- Среда — силовая/функциональная тренировка (
с 19:00—20:00)
- Четверг — растяжка (
с 19:00—20:00)
Чтобы попасть в эту группу, необходимо подать заявку по телефону +7 (923)649−21−06 Виктор Буденый.
Следить за ходом проекта можно в инстаграм аккаунтах: @parksporta22, @v.budennyy_coach