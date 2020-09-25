«Клиенты врывались, устраивали скандалы»: управляющий барнаульским фитнес-клубом рассказал, как отрасль выходит из пандемии

«Банки выставляли пени и штрафы»
— В начале августа состоялось совещание в министерстве спорта, на котором директора фитнес-клубов в один голос говорили, что запуск после коронавирусной паузы будет очень сложным. Оправдались ли эти прогнозы?
— Оправдались. Самым негативным ожиданием стал отток целевой аудитории. Клиенты пришли не заниматься, а получить возврат денежных средств по картам, потому что убеждены в неизбежности второй волны коронавируса.
Чтобы как-то выправить ситуацию, мы изменили свой медиаплан и с новыми прайсами начали работать на аудиторию среднего сегмента и выше. Если раньше у нас клубная карта стоила около 2−2,3 тыс. рублей в месяц, то сейчас 1,7 тыс. рублей.
За ту цену, что была до пандемии, найти клиентов сейчас сложно.
— Тогда же, в августе, говорилось о серьезных потерях. Сколько в деньгах потерял ваш клуб?
— Эта сумма варьируется в пределах 3,5 млн рублей. У нас есть кредиты, которые на протяжении всего времени простоя необходимо было оплачивать. Надо отдать должное: некоторые банки шли навстречу.
Но были и такие, которые не обращали внимания на постановления о помощи отраслям, принудительно закрытым на карантин. В самый тяжелый период они, не желая даже идти на контакт, выставляли пени и штрафы.
— Вы уже подсчитали потери среди клиентов?
— Клиентский трафик у нас варьировался в пределах 1−1,2 тыс. человек. Это владельцы различных клубных карт. Сейчас их около 700. В августе мы открывались с минимальным показателем в 400 человек.
Точное количество назвать сложно, клиенты бывают разные. Кто-то покупает абонемент и в зал почти не ходит. В период самоизоляции мы разом лишились 170 посетителей. Это были жители Китая, которым пришлось вернуться на родину.
«Отток тренеров — это проблема всей фитнес-индустрии»
— Как тренерский состав переживает пандемию?
— Около 20% тренеров мы потеряли. Большая часть из них ушли из профессии в поисках стабильного заработка на время пандемии. Платить людям зарплату в этот период у нас не было возможности: помощь от государства была только на первоначальном этапе и не в том объеме, на который мы рассчитывали.
Отток тренеров — это проблема всей фитнес-индустрии города. Она побудила нас быть более сплоченными. Мы часто встречаемся с руководителями клубов и обсуждаем, как изменить данную ситуацию.
— В период пандемии был популярен формат индивидуальных тренировок на свежем воздухе. Насколько это помогло тренерам?
— Практика организации тренировок на открытом воздухе нам сильно помогла. Мы быстро сориентировались и посоветовали нашим ребятам взять оборудование из зала групповых программ, чтобы налаживать тренировочный процесс, когда это стало возможным.
Был момент, когда до всеобщего разрешения мы попробовали провести тренировку на улице. Пришли сотрудники полиции и составили протокол на одну из наших сотрудниц.
— Как люди восприняли тренировки в онлайн-формате?
— За время самоизоляции мы запустили полноценную онлайн-платформу. Это профессиональная запись тренировок и продажа их кейсами. Происходит это так: клиент заходит на платформу, вводит свои данные, с ним связывается врач, который проводит фитнес-диагностику дистанционно.
Многие клиенты в период самоизоляции активно покупали тренировки. Как бы это не было парадоксальным, бесплатные уроки практически не заходили, в отличие от платных. На этапе тестирования платформы подписка на тренировочные кейсы стоила от 400 рублей до 1,5 тыс. рублей в месяц.
«Такие ситуации, как с коронавирусом, очень хорошо вычищают ряды»
— Требований по возврату денег за абонементы было много?
— На первых порах самоизоляции мы еще бывали в клубе, снимали уроки на видео. Бывало так, что недовольные клиенты врывались внутрь, кричали, устраивали скандалы и требовали возврата денег. Приходилось даже вызывать охрану.
В суд с требованием возврата денег никто не обращался. Однако знаю, что такие случаи были у коллег. И судебные тяжбы с клиентами фитнес-клубы выигрывали. Я этому рад, значит, здравый смысл все-таки торжествует.
— Были ли клиенты, которые просили открыть для них зал, чтобы тренироваться нелегально?
— Конечно, были. С такими просьбами, я думаю, обращались и к нашим коллегам.
— На ваш взгляд, сколько времени потребуется клубу, чтоб оправиться от произошедшего шока?
— Все зависит не от времени, а от интеллекта. По практике западных стран видно, что упор в фитнес-индустрии они делают совсем на другие вещи, нежели мы. У них иные форматы оборудования, иные исследования. Мы идем в ногу со всем миром, не боимся перемен, следовательно, период реабилитации пройдет достаточно быстро.
Такие ситуации, как с коронавирусом, очень хорошо вычищают ряды. Знаете, это как в садоводстве. Есть грядка с морковкой, и, если ее проредить, оставшиеся растения будут расти лучше. Нынешний кризис одних подтолкнул к развитию, других — к закрытию.
«Вторая волна скорее фобия бизнеса»
— Уже больше месяца, как фитнес-индустрии разрешили работать. Люди пошли в зал?
— Не так активно, как мы ожидали. Я уже говорил, что мы не вернули ту базу, которая была в докороновирусные времена, но близки к этому. У нас сейчас постоянно занимается 720−730 клиентов, и клуб продолжает работать, чтобы увеличить этот показатель.
— Чего люди боятся? Второй волны COVID-19?
— Вторая волна скорее фобия бизнеса. Простые люди больше боятся заразиться. Сейчас уже многие понимают, что коронавирус — это серьезно. У меня много знакомых, которые переболели. Некоторые даже сейчас находятся в больницах.
Но я могу успокоить клиентов: к открытию клуба мы полностью подготовились, вложив около 200 тыс. рублей в оборудование по дезинфекции. У нас работают четыре рециркулятора в раздевалках, включающиеся с периодичностью раз в три часа, когда нет людей.
У клуба есть договор с клининговой компанией, которая обрабатывает специальным раствором все поверхности. Препарат сертифицирован, на него имеются подтверждающие документы.
Диспенсеры расположены в тренажерном зале, в зале групповых программ и на проходной.
— Когда фитнес-центры только планировали открыть, говорилось, что санитайзеры должны быть у каждого тренажера. Есть ощущение, что это перебор?
— Откровенно говоря, это правило не то, что не реально, а абсурдно. Мер предосторожности и так хватает.
Клиент приходит в зал, на входе его просят надеть маску. Он проходит на ресепшн, где работники в перчатках принимают у него карту, после этого измеряют температуру и интересуются самочувствием. В специальном бланке делают отметки. В любой момент к нам могут прийти проверяющие и все посмотреть.
В раздевалках все строго: ключи выдаются через две-три кабинки. В пиковые часы по загруженности клуб работает на 60−65%.
— Как сейчас на фоне произошедшего меняются программы абонементов? Все ли центры снижают цены?
— Нет, есть коллеги, которые продолжают держать высокий уровень цен и требуют прекратить политику скидок. Подозреваю, что такое поведение связано с общим обесцениванием услуг фитнес-залов. Что скрывать, Барнаул — город не самых высоких зарплат.
Жители могут единовременно потратить максимум 3−5 тыс. рублей. Если покупка обойдется дороже, человек несколько раз подумает, нужна ли она ему.
Не спорю, что в Барнауле есть люди, зарабатывающие очень много. Но, как показывает практика, фитнес-клубы они по разным причинах регулярно не посещают.
«В Барнауле перестали работать два фитнес-клуба»
— Поменялась ли расстановка сил на рынке? В одном из своих интервью собственник сети тренажерных залов «Рельеф» рассказал, что он находится на грани банкротства. Кто-то еще может закрыться?
— Я видел материал, где Алексей Меркулов заявлял о возможном закрытии нескольких точек из-за проблем с арендой. Сложно говорить, как у «Рельефа» сейчас обстоят дела.
По моей информации, только за несколько месяцев в Барнауле перестали работать два фитнес-клуба, один из которых располагался в районе речного вокзала. Объявления об их продаже можно найти в интернете.
— Миграция тренеров из клуба в клуб увеличилась?
— Я бы не сказал. У каждого клуба свои варианты расчета с тренерским составом. В «К2 Sport» они работают на процентах. Если клиент выражает желание заниматься с тренером персонально, часть средств с каждого оплаченного занятия идет самому тренеру, оставшееся — клубу за предоставление оборудования, за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, которые мы обеспечили, за маркетинг и рекламу.
Есть клубы, где тренеры работают на аренде. Они сами формируют базу клиентов и выставляют условия по ценам. Каждый специалист фитнес-индустрии выбирает вариант, который для него на данном этапе удобен.
— Насколько сейчас вообще их услуги востребованы и есть ли спрос на индивидуальные тренировки?
— Люди, которые до пандемии занимались индивидуально, продолжают это делать и сейчас. Ценность персонального тренинга они ощущают еще больше. Я анализирую данные с 10 августа по 10 сентября и вижу, что продажи данной услуги приближаются к докризисному показателю.
И это при условии, что август сам по себе не самый удачный месяц для фитнес-индустрии.
— Можете составить усредненный портрет своего клиента по возрасту, полу, социальной принадлежности?
— 60−65% наших посетителей — это женщины в возрасте от 18 до 35 лет. Молодежи среди мужчин практически нет. Средний возраст мужского контингента — 35−40 лет. Есть два клиента старше 60 лет. Они регулярно ходят на тренировки и прекрасно выглядят.
Специальный вопрос
— Считаете ли вы Барнаул спортивным городом?
— Да. Объясню почему. В центре Барнаула на расстоянии 500 метров друг от друга работают сразу несколько крупных фитнес-центров: «Сафари», «К2 Sport», X-Fit, «Магис». В торговом центре «Вавилон» есть «Рельеф». Недалеко от нас, во дворах жилых домов, находится зал HARDCORE. И я еще не учитываю множество школ и студий растяжки, пилатеса, йоги и танцев. В Индустриальном районе примерно такая же ситуация.
В Барнауле сейчас очень много магазинов по продаже спортивного питания: рядом с нами я знаю четыре подобные точки. Даже в обычных магазинах у дома продается спортпит. Разве это не показатель того, что барнаульцы занимаются спортом?
О чем еще рассказал собеседник
В фитнес-залы ходят только знакомиться?
— Я в этом ничего плохого не вижу. Я, например, себе нашел пару в фитнес-клубе, мой партнер по бизнесу Евгений Голошубов — тоже. Вот скажите, где девушке найти достойного мужчину? Мне кажется, человек, который инвестирует деньги в развитие себя, своего тела — самый лучший вариант. Тем более, в фитнес-зале сразу можно все оценить. В повседневной жизни человек может выглядеть совсем иначе.
Качки — недалекие люди?
— Это стопроцентный миф. Давайте ответим на вопрос, правда ли что на Кавказе все агрессоры или все экстремалы сумасшедшие. Нет. В каждой социальной группе есть дураки, а есть нормальные адекватные люди.
Культуристы слишком зациклены на своем внешнем виде, здоровье и питании?
— А разве это плохо? Я считаю, что нет. Если у людей есть возможность следить за своим рационом питания, внешним видом, пусть они это делают. Круто же!
Сколько ни занимайся, сильно похудеть (на 20−30 кг) все равно не удастся?
— Я знаю массу примеров обратного. У нас в клубе сейчас идет проект «Растем вместе», в котором участвует мужчина весом 136 килограммов. Наша задача — сбросить вес за полгода до 100 кг. Уверен, что у нас все получится.
Досье
Эдуард Михайлович Шаркань родился в Барнауле 16 декабря 1994 года. Со второго класса начал увлекаться спортом — волейболом, а затем боксом. Высшее экономическое образование получил в «Алтайском государственном техническом университете», там же окончил военную кафедру.
Коммерцией начал заниматься еще в юношестве: продавал тюльпаны, сувенирную продукцию и мерч. Был арт-директором барнаульского ночного клуба, занимался организацией спортивных и молодежных мероприятий в Индустриальном районе.
Несколько лет проработал в структуре магазинов Reebok и Adidas. В начале 2019 года перешел в фитнес-клуб «К2 Sport», где занимает должность управляющего. Также Эдуард является соучредителем центра дополнительного профобразования NEF.