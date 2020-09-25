«Клиенты врывались, устраивали скандалы»: управляющий барнаульским фитнес-клубом рассказал, как отрасль выходит из пандемии

Полтора месяца назад индустрия фитнеса в Алтайском крае получила долгожданное разрешение на работу. Но выход из коронавирусных оков оказался не столь простым: люди в залы ломанулись совсем не для того, чтобы приседать или поднимать гантели. О перезапуске бизнеса, ценовых изменениях и застарелых мифах, altapress.ru пообщался с управляющим барнаульского фитнес-клуба «К2 Sport» Эдуардом Шарканем.

«Банки выставляли пени и штрафы»

— В начале августа состоялось совещание в министерстве спорта , на котором директора фитнес-клубов в один голос говорили , что запуск после коронавирусной паузы будет очень сложным. Оправдались ли эти прогнозы?

— Оправдались. Самым негативным ожиданием стал отток целевой аудитории. Клиенты пришли не заниматься, а получить возврат денежных средств по картам, потому что убеждены в неизбежности второй волны коронавируса.

Чтобы как-то выправить ситуацию, мы изменили свой медиаплан и с новыми прайсами начали работать на аудиторию среднего сегмента и выше. Если раньше у нас клубная карта стоила около 2−2,3 тыс. рублей в месяц, то сейчас 1,7 тыс. рублей.

Фитнес в Барнауле. Анна Зайкова

За ту цену, что была до пандемии, найти клиентов сейчас сложно.

— Тогда же , в августе , говорилось о серьезных потерях. Сколько в деньгах потерял ваш клуб?

— Эта сумма варьируется в пределах 3,5 млн рублей. У нас есть кредиты, которые на протяжении всего времени простоя необходимо было оплачивать. Надо отдать должное: некоторые банки шли навстречу.

Но были и такие, которые не обращали внимания на постановления о помощи отраслям, принудительно закрытым на карантин. В самый тяжелый период они, не желая даже идти на контакт, выставляли пени и штрафы.

— Вы уже подсчитали потери среди клиентов?

— Клиентский трафик у нас варьировался в пределах 1−1,2 тыс. человек. Это владельцы различных клубных карт. Сейчас их около 700. В августе мы открывались с минимальным показателем в 400 человек.

Точное количество назвать сложно, клиенты бывают разные. Кто-то покупает абонемент и в зал почти не ходит. В период самоизоляции мы разом лишились 170 посетителей. Это были жители Китая, которым пришлось вернуться на родину.

Фитнес в Барнауле. Анна Зайкова

«Отток тренеров — это проблема всей фитнес-индустрии»

— Как тренерский состав переживает пандемию?

— Около 20% тренеров мы потеряли. Большая часть из них ушли из профессии в поисках стабильного заработка на время пандемии. Платить людям зарплату в этот период у нас не было возможности: помощь от государства была только на первоначальном этапе и не в том объеме, на который мы рассчитывали.

Отток тренеров — это проблема всей фитнес-индустрии города. Она побудила нас быть более сплоченными. Мы часто встречаемся с руководителями клубов и обсуждаем, как изменить данную ситуацию.

— В период пандемии был популярен формат индивидуальных тренировок на свежем воздухе. Насколько это помогло тренерам?

— Практика организации тренировок на открытом воздухе нам сильно помогла. Мы быстро сориентировались и посоветовали нашим ребятам взять оборудование из зала групповых программ, чтобы налаживать тренировочный процесс, когда это стало возможным.

Фитнес в Барнауле. Анна Зайкова

Был момент, когда до всеобщего разрешения мы попробовали провести тренировку на улице. Пришли сотрудники полиции и составили протокол на одну из наших сотрудниц.

— Как люди восприняли тренировки в онлайн-формате?

— За время самоизоляции мы запустили полноценную онлайн-платформу. Это профессиональная запись тренировок и продажа их кейсами. Происходит это так: клиент заходит на платформу, вводит свои данные, с ним связывается врач, который проводит фитнес-диагностику дистанционно.

Многие клиенты в период самоизоляции активно покупали тренировки. Как бы это не было парадоксальным, бесплатные уроки практически не заходили, в отличие от платных. На этапе тестирования платформы подписка на тренировочные кейсы стоила от 400 рублей до 1,5 тыс. рублей в месяц.

«Такие ситуации , как с коронавирусом , очень хорошо вычищают ряды»

— Требований по возврату денег за абонементы было много?

— На первых порах самоизоляции мы еще бывали в клубе, снимали уроки на видео. Бывало так, что недовольные клиенты врывались внутрь, кричали, устраивали скандалы и требовали возврата денег. Приходилось даже вызывать охрану.

В суд с требованием возврата денег никто не обращался. Однако знаю, что такие случаи были у коллег. И судебные тяжбы с клиентами фитнес-клубы выигрывали. Я этому рад, значит, здравый смысл все-таки торжествует.

Эдуард Шаркаль , управляющий фитнес-клубом «К-2 Спорт». Анна Зайкова

— Были ли клиенты , которые просили открыть для них зал , чтобы тренироваться нелегально?

— Конечно, были. С такими просьбами, я думаю, обращались и к нашим коллегам.

— На ваш взгляд , сколько времени потребуется клубу , чтоб оправиться от произошедшего шока?

— Все зависит не от времени, а от интеллекта. По практике западных стран видно, что упор в фитнес-индустрии они делают совсем на другие вещи, нежели мы. У них иные форматы оборудования, иные исследования. Мы идем в ногу со всем миром, не боимся перемен, следовательно, период реабилитации пройдет достаточно быстро.

Такие ситуации, как с коронавирусом, очень хорошо вычищают ряды. Знаете, это как в садоводстве. Есть грядка с морковкой, и, если ее проредить, оставшиеся растения будут расти лучше. Нынешний кризис одних подтолкнул к развитию, других — к закрытию.

Фитнес в Барнауле. Анна Зайкова

«Вторая волна скорее фобия бизнеса»

— Уже больше месяца , как фитнес-индустрии разрешили работать. Люди пошли в зал?

— Не так активно, как мы ожидали. Я уже говорил, что мы не вернули ту базу, которая была в докороновирусные времена, но близки к этому. У нас сейчас постоянно занимается 720−730 клиентов, и клуб продолжает работать, чтобы увеличить этот показатель.

— Чего люди боятся? Второй волны COVID-19?

— Вторая волна скорее фобия бизнеса. Простые люди больше боятся заразиться. Сейчас уже многие понимают, что коронавирус — это серьезно. У меня много знакомых, которые переболели. Некоторые даже сейчас находятся в больницах.

Но я могу успокоить клиентов: к открытию клуба мы полностью подготовились, вложив около 200 тыс. рублей в оборудование по дезинфекции. У нас работают четыре рециркулятора в раздевалках, включающиеся с периодичностью раз в три часа, когда нет людей.

Фитнес. Спорт. CC0

У клуба есть договор с клининговой компанией, которая обрабатывает специальным раствором все поверхности. Препарат сертифицирован, на него имеются подтверждающие документы.

Диспенсеры расположены в тренажерном зале, в зале групповых программ и на проходной.

— Когда фитнес-центры только планировали открыть , говорилось , что санитайзеры должны быть у каждого тренажера. Есть ощущение , что это перебор?

— Откровенно говоря, это правило не то, что не реально, а абсурдно. Мер предосторожности и так хватает.

Клиент приходит в зал, на входе его просят надеть маску. Он проходит на ресепшн, где работники в перчатках принимают у него карту, после этого измеряют температуру и интересуются самочувствием. В специальном бланке делают отметки. В любой момент к нам могут прийти проверяющие и все посмотреть.

Фитнес в Барнауле. Анна Зайкова

В раздевалках все строго: ключи выдаются через две-три кабинки. В пиковые часы по загруженности клуб работает на 60−65%.

— Как сейчас на фоне произошедшего меняются программы абонементов? Все ли центры снижают цены?

— Нет, есть коллеги, которые продолжают держать высокий уровень цен и требуют прекратить политику скидок. Подозреваю, что такое поведение связано с общим обесцениванием услуг фитнес-залов. Что скрывать, Барнаул — город не самых высоких зарплат.

Жители могут единовременно потратить максимум 3−5 тыс. рублей. Если покупка обойдется дороже, человек несколько раз подумает, нужна ли она ему.

Не спорю, что в Барнауле есть люди, зарабатывающие очень много. Но, как показывает практика, фитнес-клубы они по разным причинах регулярно не посещают.

Фитнес. Спорт. CC0

«В Барнауле перестали работать два фитнес-клуба»

— Поменялась ли расстановка сил на рынке? В одном из своих интервью собственник сети тренажерных залов «Рельеф» рассказал , что он находится на грани банкротства. Кто-то еще может закрыться?

— Я видел материал, где Алексей Меркулов заявлял о возможном закрытии нескольких точек из-за проблем с арендой. Сложно говорить, как у «Рельефа» сейчас обстоят дела.

Фитнес в Барнауле. Анна Зайкова

По моей информации, только за несколько месяцев в Барнауле перестали работать два фитнес-клуба, один из которых располагался в районе речного вокзала. Объявления об их продаже можно найти в интернете.

— Миграция тренеров из клуба в клуб увеличилась?

— Я бы не сказал. У каждого клуба свои варианты расчета с тренерским составом. В «К2 Sport» они работают на процентах. Если клиент выражает желание заниматься с тренером персонально, часть средств с каждого оплаченного занятия идет самому тренеру, оставшееся — клубу за предоставление оборудования, за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, которые мы обеспечили, за маркетинг и рекламу.

Есть клубы, где тренеры работают на аренде. Они сами формируют базу клиентов и выставляют условия по ценам. Каждый специалист фитнес-индустрии выбирает вариант, который для него на данном этапе удобен.

Фитнес в Барнауле. Анна Зайкова

— Насколько сейчас вообще их услуги востребованы и есть ли спрос на индивидуальные тренировки?

— Люди, которые до пандемии занимались индивидуально, продолжают это делать и сейчас. Ценность персонального тренинга они ощущают еще больше. Я анализирую данные с 10 августа по 10 сентября и вижу, что продажи данной услуги приближаются к докризисному показателю.

И это при условии, что август сам по себе не самый удачный месяц для фитнес-индустрии.

— Можете составить усредненный портрет своего клиента по возрасту , полу , социальной принадлежности?

— 60−65% наших посетителей — это женщины в возрасте от 18 до 35 лет. Молодежи среди мужчин практически нет. Средний возраст мужского контингента — 35−40 лет. Есть два клиента старше 60 лет. Они регулярно ходят на тренировки и прекрасно выглядят.

Специальный вопрос

— Считаете ли вы Барнаул спортивным городом?

— Да. Объясню почему. В центре Барнаула на расстоянии 500 метров друг от друга работают сразу несколько крупных фитнес-центров: «Сафари», «К2 Sport», X-Fit, «Магис». В торговом центре «Вавилон» есть «Рельеф». Недалеко от нас, во дворах жилых домов, находится зал HARDCORE. И я еще не учитываю множество школ и студий растяжки, пилатеса, йоги и танцев. В Индустриальном районе примерно такая же ситуация.

Фитнес. Спорт. CC0

В Барнауле сейчас очень много магазинов по продаже спортивного питания: рядом с нами я знаю четыре подобные точки. Даже в обычных магазинах у дома продается спортпит. Разве это не показатель того, что барнаульцы занимаются спортом?

О чем еще рассказал собеседник

В фитнес-залы ходят только знакомиться? — Я в этом ничего плохого не вижу. Я, например, себе нашел пару в фитнес-клубе, мой партнер по бизнесу Евгений Голошубов — тоже. Вот скажите, где девушке найти достойного мужчину? Мне кажется, человек, который инвестирует деньги в развитие себя, своего тела — самый лучший вариант. Тем более, в фитнес-зале сразу можно все оценить. В повседневной жизни человек может выглядеть совсем иначе. Качки — недалекие люди? — Это стопроцентный миф. Давайте ответим на вопрос, правда ли что на Кавказе все агрессоры или все экстремалы сумасшедшие. Нет. В каждой социальной группе есть дураки, а есть нормальные адекватные люди. Культуристы слишком зациклены на своем внешнем виде , здоровье и питании? — А разве это плохо? Я считаю, что нет. Если у людей есть возможность следить за своим рационом питания, внешним видом, пусть они это делают. Круто же! Сколько ни занимайся , сильно похудеть ( на 20−30 кг) все равно не удастся? — Я знаю массу примеров обратного. У нас в клубе сейчас идет проект «Растем вместе», в котором участвует мужчина весом 136 килограммов. Наша задача — сбросить вес за полгода до 100 кг. Уверен, что у нас все получится.

Досье

Эдуард Михайлович Шаркань родился в Барнауле 16 декабря 1994 года. Со второго класса начал увлекаться спортом — волейболом, а затем боксом. Высшее экономическое образование получил в «Алтайском государственном техническом университете», там же окончил военную кафедру.

Эдуард Шаркаль , управляющий фитнес-клубом «К-2 Спорт». Анна Зайкова

Коммерцией начал заниматься еще в юношестве: продавал тюльпаны, сувенирную продукцию и мерч. Был арт-директором барнаульского ночного клуба, занимался организацией спортивных и молодежных мероприятий в Индустриальном районе.

Несколько лет проработал в структуре магазинов Reebok и Adidas. В начале 2019 года перешел в фитнес-клуб «К2 Sport», где занимает должность управляющего. Также Эдуард является соучредителем центра дополнительного профобразования NEF.