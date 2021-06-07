26 апреля завершились финальные игры Международного юношеского хоккейного турнира «КУБОК ŠKODA», который в этом году проходил в Уфе с 19 по 24 апреля. На льду «Уфа-Арены» молодые атлеты провели серию блестящих матчей, а чемпионом первенства стала команда «ЦСКА» из Москвы. «КУБОК ŠKODA» прошел при участии легенды российского и мирового хоккея Павла Дацюка и именитых хоккеистов из команды «Салават Юлаев», которые приехали поддержать юниоров и наградить победителей на церемонии закрытия Кубка. Турнир был проведен с учетом всех необходимых мер безопасности для спортсменов и болельщиков при поддержке и согласовании Федерации хоккея России.

Итоги восьмого Международного юношеского хоккейного турнира «КУБОК ŠKODA», в рамках которого восемь команд из сильнейших клубов России показали захватывающую игру в борьбе за первенство. С 2012 года при поддержке и спортивной организации Федерации хоккея России марка ежегодно собирает талантливых спортсменов для участия в соревнованиях, направленных на поддержание хоккейных традиций и развитие детского хоккея. Турнир полностью соответствует международным правилам игры, предоставляя возможность юниорам выступить на профессиональной арене и окунуться в атмосферу большого спорта.

Ян Прохазка , глава марки ŠKODA в России:

«В этом году ŠKODA особенно рада возобновить славную традицию проведения ежегодных состязаний для юных хоккеистов, ведь испытания, с которыми столкнула нас пандемия, не позволили встретиться нам в прошлом году. Мы соскучились по духу спортивных мероприятий, и, наконец, хоккей вновь объединяет нас на одной арене и дарит незабываемые эмоции. Я хочу поблагодарить ребят за то, что они сохранили стойкость, выдержку и провели увлекательную игру в этом турнире! Мы гордимся успехами наших юниоров! Нельзя не отметить заслугу и их родителей, которые верят в своих детей, и делают все, чтобы они продолжали занятия своей любимой игрой. Поддержка со стороны родных и близких особенна важна в таком деле, и именно поэтому хоккей для нас — это истинно семейный вид спорта. Я рад, что „КУБОК ŠKODA“ способствует развитию хоккея и помогает растить новое поколение чемпионов».

Международный юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA». Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

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В этом году местом проведения соревнований стала Уфа — городв котором по-настоящему любят и ценят хоккей. Под крышей ледового дворца «Уфа-Арены» сошлись самые яркие команды страны и продемонстрировали эмоциональную игру. В финальном матче турнира команда «ЦСКА» из Москвы одержала победу в борьбе с серьезным соперником московским «Динамо» со счетом 6:1 и получила титул чемпиона «КУБКА ŠKODA». Третье место завоевала команда «Авто-Спартаковец» из Екатеринбурга. Финалистам были вручены заслуженные награды и призы на торжественной церемонии закрытия. Главный трофей — кубок чемпионов — победителям вручил глава марки ŠKODA в России Ян Прохазка. Каждый матч турнира стал уникальным событием по своей зрелищности и невероятному накалу страстей. Ребята с профессиональным мастерством контролировали шайбу на льду арены и в очень сложной борьбе забивали красивые голыпоказав в итоге выступлениедостойное «большого» хоккея. Игры турнира подарили всем участникам этого праздника весь спектр настоящих спортивных эмоций — от горечи поражений до радости побед, — и дали силы на дальнейшие завоевания и успехи в спорте.

Международный юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA». Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

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Международный юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA». Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Турнир проводился в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и рекомендациями властейустановленными в связи с COVID-19что позволило гарантировать безопасность каждого спортсмена и болельщика. Весь комплекс мерсреди которых — обязательное ношение масоктермометрия и тщательная регулярная обработка поверхностей — чешский бренд реализует в рамках программы ŠKODA ЗАБОТИТСЯ.Понаблюдать за игрой юных атлетов можно было как на стадионе «Уфа-Арена», так и онлайн на официальном сайте ŠKODA вместе со звездой хоккейных эфиров Дарьей Мироновой и известным спортивным журналистом Денисом Казанскимкоторые вели эфир и комментировали ход невероятно зрелищной игры. В стенах спортивного комплекса в заключительный день соревнований для болельщиков была подготовлена не только насыщенная спортивная программано и разнообразные активности и игры для всей семьи: дриблингбокс-хоккейа также автограф-сессия с легендой российского и мирового хоккея Павлом Дацюком и знаменитыми хоккеистами из команды «Салават Юлаев» и многое другое.

Динамичный характер и командный дух хоккея очень близки философии ŠKODA. Наряду с организацией Международного юношеского хоккейного турнира, ŠKODA AUTO Россия на протяжении уже больше 10 лет является официальным партнером Федерации хоккея России и Национальной сборной России по хоккею. Кроме этого, глобальное спонсорство марки Чемпионата по хоккею IIHF, начавшееся в 1992 году, занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное в истории спортивных дисциплин.

Международный юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA». Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

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