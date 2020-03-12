Когда и как в Алтайском крае пройдет традиционный лыжный марафон

15 марта в Алтайском крае пройдет традиционный лыжный марафон от компании «Мария-Ра» и ее партнеров. Он станет уже пятым по счету. Марафон «Черемное — Барнаул» приурочат к закрытию зимнего сезона на «Трассе здоровья».

Маршрут

Марафон стартует в селе Черемное. Дистанция составит 50 км.

На маршруте будут дежурить автобусы на случай, если кто-то из участников не сможет продолжить свою лыжную прогулку.

Для марафонцев организуют пункты питания с горячим чаем и угощениями от партнеров. На финише их как всегда будут ждать памятные подарки от «Мария-Ра».

Как поучаствовать

Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться у кассира в любом магазине «Мария-Ра».

Чек-купон нужно сохранить до самого старта. Он предъявляется перед стартом и обменивается на нагрудный знак.

Лыжный марафон Мария-Ра Фото: «Мария-Ра»

Сколько стоит и как добраться

Стоимость участия в этом году — от 50 до 75 рублей.

Если участник хочет добраться до Черемного на автобусе «Мария-Ра, то стоимость составит 75 рублей, если самостоятельно — 50 рублей.

Также предусмотрена доставка лыжников из Бийска и села Алтайского.

Лыжный марафон Мария-Ра Фото: «Мария-Ра»

Сбор участников, которые добираются организованно, состоится на лыжной базе Динамо в Барнауле (Змеиногорский тракт, 36). там есть теплые раздевалки и гардероб. Они будут работать с 6:00.

Садиться в автобус можно только в спортивной форме и с инвентарем, без личных вещей. Все вещи лучше оставить на Динамо — на старте в Черемном сумки и вещи на хранение уже не примут.

Отъезд автобусов запланирован на 7:00.

Старт в 9:00 утра возле черемновского Дома культуры на ул. Ленина, 9.

«Приглашаем всех на 5-й лыжный марафон! Если не пройти дистанцию в 50 км, то с удовольствием прогуляться по чудесному зимнему лесу. Не забывайте, что мероприятия на «Трассе Здоровья» — семейные. Это прекрасный повод собраться всей семьей и насладиться активным отдыхом, подышать чистейшим воздухом и просто хорошо провести время», — говорят организаторы

Что с погодой

15 марта в Алтайском крае будет +1… +6 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, в Барнауле преимущественно без осадков, передают синоптики Алтайского ЦГМС.