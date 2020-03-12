Когда и как в Алтайском крае пройдет традиционный лыжный марафон

Маршрут
Марафон стартует в селе Черемное. Дистанция составит 50 км.
На маршруте будут дежурить автобусы на случай, если кто-то из участников не сможет продолжить свою лыжную прогулку.
Для марафонцев организуют пункты питания с горячим чаем и угощениями от партнеров. На финише их как всегда будут ждать памятные подарки от «Мария-Ра».
Как поучаствовать
Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться у кассира в любом магазине «Мария-Ра».
Чек-купон нужно сохранить до самого старта. Он предъявляется перед стартом и обменивается на нагрудный знак.
Сколько стоит и как добраться
Стоимость участия в этом году — от 50 до 75 рублей.
Если участник хочет добраться до Черемного на автобусе «Мария-Ра, то стоимость составит 75 рублей, если самостоятельно — 50 рублей.
Также предусмотрена доставка лыжников из Бийска и села Алтайского.
Сбор участников, которые добираются организованно, состоится на лыжной базе Динамо в Барнауле (Змеиногорский тракт, 36). там есть теплые раздевалки и гардероб. Они будут работать с 6:00.
Садиться в автобус можно только в спортивной форме и с инвентарем, без личных вещей. Все вещи лучше оставить на Динамо — на старте в Черемном сумки и вещи на хранение уже не примут.
Отъезд автобусов запланирован на 7:00.
Старт в 9:00 утра возле черемновского Дома культуры на ул. Ленина, 9.
«Приглашаем всех на 5-й лыжный марафон! Если не пройти дистанцию в 50 км, то с удовольствием прогуляться по чудесному зимнему лесу. Не забывайте, что мероприятия на «Трассе Здоровья» — семейные. Это прекрасный повод собраться всей семьей и насладиться активным отдыхом, подышать чистейшим воздухом и просто хорошо провести время», — говорят организаторы
Что с погодой
15 марта в Алтайском крае будет +1… +6 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, в Барнауле преимущественно без осадков, передают синоптики Алтайского ЦГМС.
Факт
В первом марафоне участвовали 700 лыжников, в четвертом уже 1200. В 2020 году ожидается около 1500 лыжников.