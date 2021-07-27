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Спорт

Когда бежит Шубенков? Еще два вида олимпийских состязаний пройдут с участием алтайских спортсменов

Жителей Алтайского края, следящих за успехами россиян на Олимпиаде в Токио, ждет еще минимум два соревнования с участием представителей региона. Болеть за наших можно будет два дня подряд.

Сергей Шубенков.
Сергей Шубенков.
instagram.com/sergey.shubenkov

3 августа побежит звезда легкой атлетики Сергей Шубенков. Предварительные забеги на дистанции 110 метров с барьерами начнутся в 17:10.

Полуфинал этих соревнований 4 августа в 9:00, финал 5 августа в 9:55.

4 августа каноистка Ирина Андреева примет участие в квалификационных заездах на дистанции 200 метров в каноэ-одиночках в 7:58. Полуфинал 5 августа.

Ранее алтайский спортсмен уже принес России бронзовую медаль. Бийский стрелок Сергей Каменский в дуэте с Юлией Каримовой из Ижевска победил в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки.

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