Когда бежит Шубенков? Еще два вида олимпийских состязаний пройдут с участием алтайских спортсменов

Жителей Алтайского края, следящих за успехами россиян на Олимпиаде в Токио, ждет еще минимум два соревнования с участием представителей региона. Болеть за наших можно будет два дня подряд.

3 августа побежит звезда легкой атлетики Сергей Шубенков. Предварительные забеги на дистанции 110 метров с барьерами начнутся в 17:10.

Полуфинал этих соревнований 4 августа в 9:00, финал 5 августа в 9:55.

4 августа каноистка Ирина Андреева примет участие в квалификационных заездах на дистанции 200 метров в каноэ-одиночках в 7:58. Полуфинал 5 августа.

Ранее алтайский спортсмен уже принес России бронзовую медаль. Бийский стрелок Сергей Каменский в дуэте с Юлией Каримовой из Ижевска победил в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки.