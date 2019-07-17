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17 июля
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Спорт

Кокорин и Мамаев оказались не в изоляторе, а на футбольном поле родной колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграли в футбол в исправительной колонии в Белгородской области, где отбывают наказание. Ранее в СМИ проходила информация, что они могут находится в изоляторе. В последствии представители ФСИН это опровергли.

Снимок в Instagram Александра Кокорина.
Снимок в Instagram Александра Кокорина.
опубликовано на zapiski-pozitiv.ru

В телеграм-канале Mash опубликовано видео, на котором Кокорин и Мамаев вместе с другими осужденными играют в футбол за колючей проволокой.

Напомним, с 8 июля футболисты, а также брат Кокорина Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий находятся в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.

В октябре прошлого года компания избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а также главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

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