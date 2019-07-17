Кокорин и Мамаев оказались не в изоляторе, а на футбольном поле родной колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграли в футбол в исправительной колонии в Белгородской области, где отбывают наказание. Ранее в СМИ проходила информация, что они могут находится в изоляторе. В последствии представители ФСИН это опровергли.

В телеграм-канале Mash опубликовано видео, на котором Кокорин и Мамаев вместе с другими осужденными играют в футбол за колючей проволокой.

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в исправительной колонии в Белгородской области



???? Mash pic.twitter.com/I8UPqeBOaB — Руслан Абушкин (@abushkin) 17 июля 2019 г.

Напомним, с 8 июля футболисты, а также брат Кокорина Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий находятся в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.

В октябре прошлого года компания избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а также главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.