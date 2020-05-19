Колеса от стресса. Почему «Трасса здоровья» в Барнауле сейчас забита велосипедистами

На «Трассе здоровья» многолюдно в любое время года. Сейчас здесь царствуют велосипедисты. Удобное место, где на тебя из-за поворота не выскочит неожиданно КамАЗ, привлекает тысячи горожан. Как катится по шишкам и чем сосновый бор может защитить от вируса, — в материале altapress.ru.

Отдых для души

Первое, что бросается в глаза, когда приезжаешь в сосновый бор на «Трассу здоровья», —это медицинская маска, висящая на дереве. Видимо, новости о введенном масочном режиме добрались уже и сюда. Но спортивные барнаульцы стараются как можно меньше думать о пандемии. Они приезжают в лес, чтобы отвлечься от тревожных разговоров о вирусе и приятно провести время.

Это полезнее, чем дома сидеть в четырех стенах, — рассказывает Андрей. — Дома душно, ведь жара началась. Поэтому катаемся на велосипедах, этим и спасаемся.

Андрей вместе с женой и дочерью приезжают сюда кататься на велосипедах уже в течение двух лет. Не так давно они переехали в поселок Южный, и «Трасса здоровья» стала для семьи отличным и близким местом для отдыха. Они приобрели велосипеды, а для маленькой дочери Андрей сделал дополнительное сиденье на раме и катается с ней вдвоем. Девочка довольно улыбается, а когда я спрашиваю, нравится ли ей кататься, скромно кивает.

Велосипедисты на «Трассе здоровья». Дмитрий Лямзин.

«Трассу здоровья» выбирают многие велосипедисты. Из-за ситуации с пандемией барнаульцы стараются меньше ездить по городу и любимым видом спортом занимаются теперь на природе. Так делает и Данил Ефремов. «Покатушки» помогают ему снимать стресс и поддерживать физическую форму.

Данил Ефремов,

велосипедист:

Я катаюсь для того, чтобы не атрофировались мышцы за время отсиживания дома, в четырех стенах, ну и просто развеяться. Вот так садишься на велик и едешь, ни о чем не думаешь, слушаешь музыку.

Как сосновый бор помогает справиться с вирусом

Катание на велосипеде укрепляет не только физическое здоровье, но и психологическое. Так считает велосипедист Дмитрий, который ездит на «Трассу здоровья», чтобы дать отдохнуть мозгу: «Мозгу нужно давать отдыхать так же, как и мышцам. Если вы будете, к примеру, качать бицепсы каждый день, то в один момент мышцы перестанут работать. Поэтому человеку необходимо расслабляться».

Дмитрий работает преподавателем, и ему часто приходится сидеть по нескольку часов за компьютером. С введением дистанционного обучения нагрузки стало еще больше. За один час Дмитрий может получить до 200 сообщений по WhatsApp, что крайне утомляет. Катание на велосипеде для него хороший отдых от ежедневной работы.

Также Дмитрий объяснил, что «Трасса здоровья» является не только удобным местом для катания, но и помогает справиться с вирусом. Оказывается, все дело в соснах. Хвойные деревья обладают способностью вырабатывать фитонциды, которые являются природными антисептиками. Они убивают вирусы и микробы. Так что зря повесили маску на одну из сосен — дерево отлично справится и без нее.

Но стоит помнить, что катание на велосипеде может оказаться травмоопасным.

Велосипедисты на «Трассе здоровья». Дмитрий Лямзин.

Данил Ефремов,

велосипедист:

У меня был один неприятный случай, когда я катался на велосипеде по городу. Проезжал под мостом на Павловском тракте, и колесо попало между трамвайными рельсами. Упал, ободрал колени и руки, а сзади еще машины ехали. Никто мне тогда не помог, почему-то все только посмеялись.

Чтобы не попасть в травмпункт, велосипедистам нужно в первую очередь аккуратно ездить и надевать защитную экипировку. Самая простая состоит из шлема, защитных перчаток, наколенников и налокотников.

Дорогое удовольствие

На «Трассе здоровья» люди катаются на самых разных велосипедах, которые отличаются по диаметру колес, числу скоростей и разделяются по предназначению. Нам повезло встретить семейную пару, которая разбирается в подобных тонкостях. Елена вместе со мужем уже долгое время катаются на велосипедах и знают, чем отличается спортивный велосипед от любительского: «На спортивном велосипеде более надежные механизмы. Также они имеют облегченную раму».

Велосипедисты на «Трассе здоровья». Дмитрий Лямзин.

Цена на велосипед зависит от многих факторов. Спортивный велосипед нетопового бренда будет стоить в районе 20 тыс. рублей, обычный любительский — подешевле, около 5000 рублей.

Справка Цены на велосипеды Велосипед городской STELS Pilot 410 20 Z011 — 6690 рублей. Велосипед горный Stern Energy 2.0 Sport 27,5 — 16 999 рублей. Велосипед городской Trek FX 2 Disc 700C — 42 999 рублей. Гравийный велосипед Format 5221 27.5 — 52 900 рублей.

Каждый велосипед, чтобы прослужил долго, требует ежегодного техобслуживания, которое могут провести в спортивных магазинах.

Юлия Дильман