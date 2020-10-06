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Спорт

Команда мечты: на звание лучшего вратаря в истории номинировали Льва Яшина

Легенда футбола, олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР Лев Яшин назван в числе претендентов в «команду мечты» по версии журнала France Football, сообщает ТАСС.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
СС0

France Football опросит 177 журналистов из ведущих мировых изданий, которые выберут на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю.

Победители опроса составят символическую сборную, отмечает «Спорт-Экспресс».

На каждую позицию претендуют 10 футболистов.

Среди вратарей также номинированы: Гордон Бэнкс (Великобритания), Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Зепп Майер (Германия), Мануэль Нойер (Германия), Томас Нконо (Камерун), Петер Шмайхель (Дания), Эдвин ван дер Сар (Голландия), Дино Дзофф (Италия).

О голкипере и пандемии

Яшин в 1963 году получил «Золотой мяч» — учрежденный France Football приз лучшему игроку года. Он является единственным вратарем, удостоенным этой награды, пишет bfm.ru. В 2020 году журнал отказался от вручения приза из-за пандемии.

Советский голкипер — лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, World Soccer, France Football.

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