Команда мечты: на звание лучшего вратаря в истории номинировали Льва Яшина

Легенда футбола, олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР Лев Яшин назван в числе претендентов в «команду мечты» по версии журнала France Football, сообщает ТАСС .

France Football опросит 177 журналистов из ведущих мировых изданий, которые выберут на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю.

Победители опроса составят символическую сборную, отмечает «Спорт-Экспресс».

На каждую позицию претендуют 10 футболистов.

Среди вратарей также номинированы: Гордон Бэнкс (Великобритания), Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Зепп Майер (Германия), Мануэль Нойер (Германия), Томас Нконо (Камерун), Петер Шмайхель (Дания), Эдвин ван дер Сар (Голландия), Дино Дзофф (Италия).

О голкипере и пандемии

Яшин в 1963 году получил «Золотой мяч» — учрежденный France Football приз лучшему игроку года. Он является единственным вратарем, удостоенным этой награды, пишет bfm.ru. В 2020 году журнал отказался от вручения приза из-за пандемии.

Советский голкипер — лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, World Soccer, France Football.