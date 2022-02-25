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Спорт

Комментатор Губерниев назвал главное разочарование Олимпиады в Пекине

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что главное разочарование на Олимпиаде в Пекине был проигрыш российской команды по хоккею финнам в финале соревнований.

Дмитрий Губерниев.
Дмитрий Губерниев.
instagram.com/guberniev_dmitry

По мнению Губерниева, выиграть с такой игрой, как у российской сборной, на Олимпиаде просто нельзя.

«Главное разочарование, несмотря на серебро, это все-таки хоккей. То, что мы увидели в финале (соотношение бросков 1 к 17 в пользу финнов), это ни в какие ворота, извините за каламбур. Мы проигрываем и всего три раза за весь матч бросаем по воротам соперника," - сказал журналист.

Но вопрос, нет ли у известного комментатора завышенных ожиданий от российских хоккеистов, Губерниев ответил эмоционально, цитирует sportmail.ru.

«Наш уровень, чтобы финская тройка из «Салавата Юлаева» нас обыгрывала?! Нет. Но если бы играли все сильнейшие игроки НХЛ, у нас было бы значительно меньше шансов выйти в финал. Это все понимают. У нас был шанс победить без игроков НХЛ. Мы этот шанс, с моей точки зрения, бездарно профукали», — заявил он.

Напомним, матч прошел 20 февраля. Россия проиграла Финляндии со счетом 1:2.

Стоит отметить, что последний раз Россия побеждала Финляндию в рамках Олимпийских игр в полуфинале 1998 года.

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