Российские хоккеисты получили серебро ОИ-2022, проиграв «непобедимым» финнам

Сборная России по хоккею в финальном матче Олимпиады-2022 проиграла Финляндии, которую в рамках ОИ не может обыграть с 1998 года, и получила серебряные медали.

Сборная России по хоккею на Олимпиаде-2022 после проигрыша финнам в финале.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов.

«Мы становимся серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине. Парни, за вас болела вся страна! Спасибо, мы гордимся вами!» — написал в своем Twitter Олимпийский комитет России.

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Мы становимся серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине



Парни, за вас болела вся страна! Спасибо, мы гордимся вами! #Beijing2022 pic.twitter.com/NwO4lXKM4c — Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 20, 2022



В первом периоде счет открыл Михаил Григоренко. Во втором периоде шайбу в ворота россиян отправил Вилле Покка.

В самом начале третьего периода Ханнес Бьорнинен забросил сборной России вторую шайбу.

Стоит отметить, что последний раз Россия побеждала Финляндию в рамках Олимпийских игр в полуфинале 1998 года.

Напомним, сборная России по хоккею получила золотые медали на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.