Российские хоккеисты получили серебро ОИ-2022, проиграв «непобедимым» финнам

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов.
«Мы становимся серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине. Парни, за вас болела вся страна! Спасибо, мы гордимся вами!» — написал в своем Twitter Олимпийский комитет России.
????????????— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 20, 2022
Мы становимся серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине
Парни, за вас болела вся страна! Спасибо, мы гордимся вами! #Beijing2022 pic.twitter.com/NwO4lXKM4c
В первом периоде счет открыл Михаил Григоренко. Во втором периоде шайбу в ворота россиян отправил Вилле Покка.
В самом начале третьего периода Ханнес Бьорнинен забросил сборной России вторую шайбу.
Стоит отметить, что последний раз Россия побеждала Финляндию в рамках Олимпийских игр в полуфинале 1998 года.
Напомним, сборная России по хоккею получила золотые медали на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.