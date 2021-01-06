Комментатор Губерниев жестко высказался о проигрыше хоккеистов и абсурде в спорте

«Сборная России и тренеры не справились. Определяющее в спорте — это результат. Но когда в решающих матчах команда не может забить, о чем мы вообще говорим? Наша сборная оказалась неспособной. Играла так, как она готова. Но когда мы в нападении вообще ничего создать не можем — что вратаря Ярослава Аскарова винить? Мы голы не забиваем! Нас не только канадцы возят. Нас немцы возят! Мы с основной сборной еле отскочили, а теперь молодежь их еле в четвертьфинале прошла. Родоначальники хоккея из Германии», — приводит слова комментатора «Матч-ТВ».

По словам Губерниева, любители хоккея возлагали надежды на Игоря Ларионова, которых хотел вернут в сборную России советский комбинационный хоккей.

«Но на наших глазах карета превратилась в тыкву. Мы сыграли слабо. И даже если мы победим финнов, это не поменяет картины. Эксперимент оказался явно неудачным. Надо играть в хоккей, который дает результат. И самое красивое — это счет даже 1:0 на табло, когда Россия побеждает Канаду. А так, я думаю, в подготовке нашей команды была допущена системная ошибка», — продолжил критиковать Дмитрий Губерниев.

Он полагает, что, как и в футболе, в хоккее нужно менять систему управления, так как и в этом виде спорта не гладко.

«Развитие спорта идет с низшего уровня. Я сейчас много езжу по Европе, освещая биатлон. И вижу, как много и везде играют в хоккей на открытых катках. И представляете, там на коробках есть ворота! Они в нашем детстве в СССР везде были. А сейчас у нас пройдитесь — найдите эти ворота. Их убрали по технике безопасности. У нас теперь дети на улице не играют в хоккей, и ворот нет в коробках. И вот теперь мы пожинаем плоды того, что происходит», — говорит комментатор.

В матче за 3-е место сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:4.