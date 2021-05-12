Компания Мария-Ра заключила контракт со звездами лыжного спорта.

Мария-Ра давно поддерживает спорт и мероприятия, пропагандирующие и популяризирующие здоровый образ жизни. 27 из 28 лет существования компании Мария-Ра регулярно устраивает «Дни здоровья»: лыжные праздники и марафоны зимой и Дни ходьбы — в теплое время года. Основная цель мероприятий — побудить как можно больше людей вести активный образ жизни и заниматься спортом!
Компания всегда готова и рада поддержать спортсменов. Уже 2 года Мария-Ра сотрудничает с выдающимся лыжником, заслуженным мастером спорта, серебряным призером зимних Олимпийских игр, трехкратным призером Чемпионата мира Александром Бессмертных из Кемеровской области.
Алтай, родина компании Мария-Ра, взрастил немало достойных спортсменов! Лыжники Яна Кирпиченко и Никита Денисов показали отличные результаты в международных соревнованиях. Яна Кирпиченко — член сборной команды страны, серебряная чемпионка Чемпионата мира 2021 в эстафете. Никита Денисов — трехкратный победитель первенства России по лыжным гонкам.
На пресс-конференции Мария-Ра подписала контракт на сотрудничество с Яной и Никитой. С поддержкой компании у спортсменов будет еще больше шансов принести золото нашей команде на Олимпийских играх в 2022 году! А вместе с золотыми медалями — гордость своим землякам и болельщикам, а также — прекрасный пример для подражания!
Проводила мероприятие председатель совета Федерации лыжных гонок Алтайского края Ольга Сементина.
Пресс-конференция была также организована с целью наградить успешных алтайских тренеров, которые воспитали лучших спортсменов! 6 тренеров получили памятные плакетки и денежные призы от Мария-Ра:
- Гельманов Артем — тренер сборной России по юниорам
- Дьяконенко Эдуард — победитель первенства России по юниорам в эстафете
- Кабаков Евгений — мастер спорта России
- Астанин Андрей — преподаватель школы г. Рубцовска по физической культуре
- Мороз Татьяна — тренер ДЮСШ «Спарта» г. Рубцовска
- Семинтин Виталий — старший тренер АКЦОР
Подарки от компании Мария-Ра и магазина Чемпион получил также 21 тренер по лыжным гонкам детских спортивных школ.
Поздравить спортсменов и алтайских тренеров пришли и Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. Он пожелал дальнейших спортивных успехов присутствующим спортсменам, поблагодарил тренеров за их заслуги, за то, что они дают стимул заниматься спортом и побеждать!