Конор Макгрегор спрашивал про Алтай

Боец спросил об условиях для тренировочного лагеря в Сочи и на Алтае, рассказала российская журналистка Мария Командная, которая вела пресс-конференции бывшего чемпиона UFC в Москве в октябре 2019 года.

«Уже после пресс-конференции мы поболтали с Конором за кулисами, и он сказал, что перед одним из следующих боев хочет провести в России тренировочный лагерь. Спрашивал про Сочи и Алтай, узнавал, далеко ли это от Москвы и какие там условия», — сказала она.

На той же пресс-конференции ирландец анонсировал возобновление карьеры. В первом матче после возвращения он за 40 секунд отправил в нокаут Дональда Серроне.