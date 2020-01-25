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Конор Макгрегор спрашивал про Алтай

Ирландский боец, звезда UFC Конор Макгрегор хочет устроить тренировочный лагерь в России. Его заинтересовал Сочи и Алтай, пишет sport24.ru.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. 7 октября 2018 года.
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. 7 октября 2018 года.
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Боец спросил об условиях для тренировочного лагеря в Сочи и на Алтае, рассказала российская журналистка Мария Командная, которая вела пресс-конференции бывшего чемпиона UFC в Москве в октябре 2019 года.

«Уже после пресс-конференции мы поболтали с Конором за кулисами, и он сказал, что перед одним из следующих боев хочет провести в России тренировочный лагерь. Спрашивал про Сочи и Алтай, узнавал, далеко ли это от Москвы и какие там условия», — сказала она.

На той же пресс-конференции ирландец анонсировал возобновление карьеры. В первом матче после возвращения он за 40 секунд отправил в нокаут Дональда Серроне.

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