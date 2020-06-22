Конор Макгрегор стал обладателем уникального рюкзака из крокодиловой кожи

Одной из причин приезда в Россию эпатажного ирландского бойца, известного в том числе приверженностью к дорогим аксессуарам, стало вручение ему уникального рюкзака из крокодиловой кожи, сообщает Life.ru.
Именной рюкзак Конора Макгрегора стоит 1,5 млн рублей. Изделие разработано по эксклюзивному дизайну из кожи крокодила высшей категории и декорировано чистым золотом.
Примечательно, что созданный компанией «Мастерская классического костюма» (Mastersuit) рюкзак изготовлен из крокодила, выращенного в невесомости, то есть такого, который всю жизнь провел либо в бассейне, либо подвешенным на специальных стропах. Выращенные таким образом крокодилы — самые дорогие, поскольку кожа на брюшке рептилии (именно она идёт на выработку) не трется о землю и камни.