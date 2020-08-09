Коварный коронавирус проник в футбольный дивизион, где выступает «Динамо-Барнаул»

9 августа барнаульская футбольная команда «Динамо-Барнаул» должна была стартовать в новом сезоне 2020−2021 годов. Начало получилось скомканным: наш соперник — «Носта» из Новотроицка — не сможет выйти на поле из-за обнаружения коронавируса у семи игроков.

Будет ли присуждена техническая победа барнаульской команде или в Профессиональной футбольной лиге решат устроить переигровку, — это станет известно на следующей неделе после совещания КДК.

Пока же наши футболисты транзитом отправляются в Оренбург, где 12 августа должны встретиться с дублем местной команды.

«"Динамо-Барнаул» желает тренерам, футболистам и персоналу новотроицкой «Носты» скорейшего выздоровления", — говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

Что ожидает болельщиков

В новом сезоне «Динамо-Барнаул» выступает в дивизионе «Ура-Приволжье», который теперь называется группа № 4. Как отмечают специалисты, из всех подгрупп ПФЛ, наша самая сильная.

Из имеющихся 15 команд семь планируют бороться за первое место и выход в подэлитную Футбольную национальную лигу.

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На домашней арене 23 августа «Динамо-Барнаул» примет «Звезду» из Перми, а затем 26 августа встретится с «Тюменью».

Будут ли допущены зрители на стадион, пока не известно. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Руководство клуба обещает, что трансляции с матчей в любом случае будут. Проводить их планируется как минимум с трех камер.